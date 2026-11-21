Il traguardo raggiunto con 11 giorni di anticipo rispetto alla scorsa campagna. Nelle farmacie disponibili anche i vaccini contro tetano-difterite-pertosse, Papillomavirus e Herpes Zoster

(LNotizie – Milano, 19 nov) In Lombardia sono già state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. Al 19 novembre il dato è di 2.000.062 vaccinazioni, con 11 giorni di anticipo rispetto alla scorsa stagione, quando la stessa soglia era stata raggiunta il 30 novembre, con 2.002.167 dosi.

A contribuire al risultato è la rete dei professionisti che ogni giorno garantisce la vaccinazione sul territorio. I Medici di Medicina Generale hanno somministrato 1.028.386 dosi, i Pediatri di libera scelta 236.326 e le farmacie 485.037. Centri vaccinali, ospedali e RSA hanno contribuito con altre 250.313 dosi.

“Abbiamo superato i 2 milioni di vaccinazioni prima rispetto allo scorso anno, un risultato che conferma la risposta dei cittadini e il grande lavoro di tutti i professionisti coinvolti nella campagna – evidenzia l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Medici di famiglia, pediatri, farmacisti, operatori dei centri vaccinali e delle strutture sanitarie stanno dando un contributo fondamentale. Mi auguro che anche tutti gli operatori sanitari scelgano di vaccinarsi: chi ogni giorno lavora a contatto con i pazienti, soprattutto quelli più fragili, dovrebbe essere il primo a dare l’esempio. La campagna è ancora in corso e abbiamo tutto il tempo per continuare a proteggere le persone più esposte alle complicanze dell’influenza. Vaccinarsi non è solo una scelta concreta per la propria salute e per quella di chi ci sta vicino, ma è anche il modo migliore per prevenire l’influenza e le complicanze che può provocare”.

Oltre un milione di vaccinazioni tra gli over 65 – Più della metà delle dosi somministrate, 1.115.607, pari al 56% del totale, ha riguardato gli ultrasessantacinquenni. Di queste, 694.547 sono state somministrate a persone dai 75 anni in su e 421.060 nella fascia tra i 65 e i 74 anni.

Sono invece 125.905 le vaccinazioni effettuate tra i bambini dai 2 ai 6 anni, una fascia particolarmente coinvolta nella circolazione del virus influenzale.

Il monitoraggio della campagna è reso possibile anche grazie alla tempestiva registrazione delle vaccinazioni da parte di medici e pediatri, che consente di disporre di dati aggiornati e di seguire quotidianamente l’andamento delle somministrazioni.

Più vaccini disponibili in farmacia – Da quest’anno nelle Farmacie di Comunità è possibile effettuare, oltre alle vaccinazioni contro influenza e COVID-19 per tutta la popolazione e contro lo pneumococco a partire dai 65 anni, anche quelle contro tetano-difterite-pertosse, Papillomavirus e Herpes Zoster.

In poche settimane sono già state somministrate 24.625 dosi contro tetano-difterite-pertosse, 2.822 contro il Papillomavirus e 1.494 contro l’Herpes Zoster. I vaccini sono disponibili rispettivamente per il richiamo decennale, per la fascia 13-30 anni e per i cittadini dai 65 *prosegue la campagna contro il virus respiratorio sinciziale** – Buoni risultati anche per l’immunizzazione dei neonati contro l’RSV, avviata il 1° settembre, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Sono già state somministrate 37.722 dosi, 2.300 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo una copertura dell’89% tra i bambini nati nel 2026.

C’è ancora tempo per vaccinarsi – La stagione influenzale è appena iniziata ed è importante non abbassare la guardia, soprattutto per proteggere chi è più esposto alle complicanze, come anziani, bambini e persone fragili. La vaccinazione resta il modo più efficace e sicuro per proteggere sé stessi e le persone care.

È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti attraverso il portale PrenotaSalute. (LNotizie)

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