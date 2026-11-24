Condivisione di buone pratiche che valorizzano il ruolo delle imprese nel percorso di transizione ecologica; individuazione di obiettivi e metodologie comuni per ridurre il rischio di eventi meteorologici estremi; confronto su tecnologie innovative per la tutela della biodiversità; e creazione di opportunità commerciali per i prodotti e i servizi basati sulla bioeconomia: sono questi i punti chiave del Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione e da Everton Souza, segretario di Stato per lo Sviluppo sostenibile del Paranà, uno dei ventisette Stati federati del Brasile.

I presenti alla firma dell’accordo tra Lombardia e Stato del Paranà (Brasile)

All’evento hanno partecipato, inoltre, Stefano Clerici, direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, e Paulo de Tarso, presidente e direttore del Paranà Meteorological System, l’ente responsabile del monitoraggio meteorologico, idrologico e ambientale del Paranà. L’alleanza, di durata triennale, punta a rafforzare ulteriormente la cooperazione già avviata tra i due territori attraverso iniziative per il sostegno alla ricerca scientifica in ambito ambientale e la promozione iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Maione: confronto proficuo su temi cruciali

“Con la firma di questo protocollo – ha sottolineato l’assessore Maione – costruiamo un ponte concreto tra la Lombardia e lo Stato del Paranà su importanti sfide ambientali, come l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità e lo sviluppo della bioeconomia. La sostenibilità è un pilastro trasversale della nostra azione amministrativa e il confronto internazionale con realtà dinamiche e virtuose ci permette di mettere a fattor comune modelli di monitoraggio, ricerca e sensibilizzazione dei cittadini, mettendo a disposizione di altri territori l’eccellenza del modello lombardo”.

Sottosegretario di Stato Paranà Souza: condividiamo obiettivi comuni

“Questo accordo – ha spiegato Souza – consolida ulteriormente rapporti già avviati da tempo con Regione Lombardia basati su fiducia e condivisione di obiettivi per realizzare progetti concreti incentrati sullo sviluppo sostenibile”.