Agricoltura, Regione Lombardia sostiene con quasi 2 milioni di euro 156 aziende agricole, nell’ambito dell’ ‘Aiuto a zone con svantaggi naturali di montagna‘. E’ una misura contenuta nel Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 del Piano strategico della Pac. In dettaglio, si tratta del secondo elenco di domande ammesse nel 2026. Segue un primo bando analogo per il quale Regione Lombardia aveva stanziato 25,5 milioni di euro.

“L’agricoltura di montagna – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è un presidio del territorio e delle comunità rurali. Qui l’attività agricola incontra maggiori difficoltà per le condizioni pedologiche, geomorfologiche, climatiche e per la conformazione stessa dei territori. In agricoltura Regione Lombardia sostiene le aziende, nella consapevolezza del ruolo primario che svolgono sia in termini economici che socio-culturali. Perdere un’azienda agricola in montagna espone le aree rurali al rischio di abbandono, con risvolti particolarmente preoccupanti e non soltanto in chiave produttiva”.

Il bando a sostegno delle ‘zone con svantaggi naturali di montagna‘ prevede l’erogazione di un’indennità annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, proprio allo scopo di contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna.