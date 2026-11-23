(LNotizie – Milano, 23 nov) Via libera al progetto con cui il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) destinerà due alloggi popolari a persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire un percorso di autonomia abitativa e inclusione sociale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

I due appartamenti, attualmente liberi, si trovano in via Campestre e saranno affidati dal Comune, attraverso un avviso pubblico, a un ente o un’associazione del Terzo settore: saranno implementate e adeguate le dotazioni domotiche in parte già presenti negli alloggi, in modo da ampliare l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti domestici anche da parte di persone con disabilità sensoriali.

Assessore Franco: housing sociale che mette al centro la dignità della persona – “La casa – sottolinea l’assessore Franco – rappresenta un elemento fondamentale per costruire percorsi di indipendenza e inclusione. Come Regione Lombardia sosteniamo iniziative che, attraverso la collaborazione con i Comuni e il Terzo settore, consentono di valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e trasformarlo in un’opportunità concreta per le persone e per le comunità. L’obiettivo, anche in questo caso, è promuovere un modello di housing sociale capace di mettere al centro la dignità, l’autonomia e la qualità della vita di ciascuno”.

I proventi derivanti dalla valorizzazione alternativa alla vendita, stimati complessivamente in 94.734 euro, saranno utilizzati per la riqualificazione degli alloggi oggetto del programma e per la manutenzione ordinaria di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. (LNotizie)

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