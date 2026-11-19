Usare gli antibiotici con attenzione, prevenire la diffusione delle infezioni aiutando a preservare l’efficacia delle cure, oggi e domani. Questo il messaggio della campagna di comunicazione di Regione Lombardia al via in occasione della settimana mondiale di consapevolezza sull’antimicrobico-resistenza, fino al 24 novembre. All’interno della cornice dei materiali diffusi, oltre a un inedito video sul canale YouTube di Regione Lombardia, anche la collaborazione con la pagina social Heimi, il team italiano di professionisti della salute che divulga concetti di prevenzione e benessere con un approccio giovanile.

Bertolaso: prevenzione e informazione sono alleate fondamentali

“L’antimicrobico-resistenza – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – è una delle principali sfide per la salute pubblica e richiede l’impegno di tutti. L’uso improprio o eccessivo degli antibiotici contribuisce a rendere i batteri sempre più resistenti, riducendo nel tempo l’efficacia di farmaci fondamentali per la nostra salute. Per questo è importante promuovere una maggiore consapevolezza, a partire dai gesti quotidiani: non assumere antibiotici senza prescrizione medica, rispettare sempre le indicazioni del medico e adottare corrette pratiche di igiene”.

“Con questa campagna – ha aggiunto Bertolaso – vogliamo raggiungere i cittadini, anche i più giovani tramite i nuovi mezzi di comunicazione, utilizzando linguaggi e strumenti innovativi. La prevenzione e l’informazione sono alleate fondamentali per tutelare la salute di oggi e garantire che le cure continuino a essere efficaci anche per le generazioni future”.

Antimicrobico-resistenza

Gli antimicrobici sono i farmaci che curano le infezioni: gli antibiotici agiscono contro i batteri, gli antivirali contro i virus, gli antifungini contro i funghi e gli antiparassitari contro i parassiti. Si parla di antimicrobico-resistenza (AMR) quando i microrganismi non rispondono più a questi farmaci. Le infezioni diventano più difficili da curare e aumenta il rischio di complicanze, anche dopo procedure mediche come gli interventi chirurgici.

L’uso eccessivo o sbagliato degli antimicrobici favorisce la comparsa e la diffusione dei microrganismi resistenti. Pesano anche le condizioni igieniche, l’accesso all’acqua pulita e la prevenzione delle infezioni nelle case, nelle strutture sanitarie e negli allevamenti. Il problema riguarda quindi la medicina umana e veterinaria, l’agricoltura e l’ambiente, e per questo si affronta con l’approccio One Health, che considera insieme la salute di persone, animali e ambiente.

La campagna regionale

Gli antibiotici curano le infezioni causate da batteri. Non funzionano contro le infezioni causate da virus, come raffreddore e influenza, e non sono farmaci contro la febbre o il dolore. Regione Lombardia ricorda tre azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica: assumere antibiotici solo su prescrizione medica; rispettare dosi, orari e durata della terapia; lavarsi correttamente le mani. La campagna regionale si compone di vari materiali di comunicazione che verranno condivisi nei prossimi giorni, un video inedito sul canale YouTube di Regione Lombardia e i contenuti social (reel e stories) in collaborazione con Heimi.