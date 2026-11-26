“L’Archivio di Piero Bassetti non rappresenta soltanto una preziosa testimonianza della storia istituzionale di Regione Lombardia, ma restituisce il valore di un metodo che ancora oggi caratterizza la nostra azione: la capacità di leggere il cambiamento, anticiparlo e tradurlo in politiche e strumenti concreti. Una visione che ha contribuito a fare della Lombardia un laboratorio di innovazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Milano, nella sede della Fondazione Giannino Bassetti, alla cerimonia per il riconoscimento di ‘interesse storico particolarmente importante’ dell’Archivio di Piero Bassetti, primo presidente di Regione Lombardia.

All’incontro sono intervenuti anche il senatore a vita Mario Monti, la soprintendente archivistica e bibliografica della Lombardia Francesca Furst, la docente dell’Università degli Studi di Milano Roberta Garruccio, e in rappresentanza della Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, Francesco Martelli.

Autonomia come responsabilità

“Bassetti – ha sottolineato Fontana – ha contribuito fin dalle origini a delineare l’identità delle Regioni, concependole non come ulteriori livelli amministrativi, ma come istituzioni capaci di programmare lo sviluppo economico e sociale e di coinvolgere le comunità nelle decisioni. Una concezione dell’autonomia come responsabilità da esercitare, accompagnata da una visione europea capace di riconoscere e valorizzare il ruolo dei territori. Ne è testimonianza anche la nascita di Arge Alp, esperienza di cooperazione tra territori alpini che ancora oggi costituisce uno dei riferimenti della nostra politica internazionale”.

Una visione che continua a generare innovazione

“Il contributo di Bassetti allo sviluppo del sistema regionale – ha proseguito il governatore – non si è esaurito con il suo mandato di presidente. Attraverso la Fondazione Giannino Bassetti e l’associazione Globus et Locus ha continuato a offrire stimoli e occasioni di confronto su temi strategici. Dalla ricerca all’innovazione, dalla sanità alla sostenibilità ambientale, ritroviamo nelle sue riflessioni molte delle questioni che oggi sono al centro delle nostre politiche. Penso, in particolare, al contributo della Fondazione alla nascita del Foro regionale per la Ricerca e l’Innovazione e alla cultura dell’Open Innovation, che mette in relazione istituzioni, università, imprese e società civile”.

La memoria come risorsa per il futuro

“Il riconoscimento attribuito dalla Soprintendenza – ha aggiunto Fontana – apre nuove prospettive di valorizzazione di questo straordinario patrimonio. La digitalizzazione dell’Archivio e la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano consentono di rendere la conoscenza del passato accessibile alle nuove generazioni e di trasformarla in una risorsa per il presente e per il futuro. In questa stessa direzione va il percorso di collaborazione con PoliS Lombardia, finalizzato a sviluppare nuove esperienze formative attraverso il confronto tra istituzioni e partenariato economico e sociale”.

“L’Archivio di Piero Bassetti – ha concluso il presidente – rispecchia la personalità del suo autore: mai statica, sempre aperta al confronto e proiettata verso il futuro. Un patrimonio che ci aiuta a comprendere le radici della Lombardia di oggi e a riflettere sulle sfide di quella di domani”.

L’Archivio

Il riconoscimento di ‘interesse storico particolarmente importante’, attribuito il 19 giugno 2026 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, riguarda un patrimonio documentale di 150 metri lineari di carte che testimoniano l‘attività istituzionale, politica, economica, culturale e sociale di Piero Bassetti.

L’Archivio, il cui percorso di digitalizzazione è stato avviato nel 2024, è in parte già accessibile a studiosi e ricercatori grazie all’accordo con l’Università degli Studi di Milano e attraverso il Centro di Documentazione Digitale della Fondazione.

Piero Bassetti

Consigliere e assessore comunale a Milano dal 1956 al 1970, Bassetti è stato il primo presidente di Regione Lombardia, dal 1970 al 1974, deputato dal 1976 al 1982, presidente della Camera di Commercio di Milano dal 1982 al 1997 e di Unioncamere dal 1983 al 1992.