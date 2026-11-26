Marchio identificativo a negozi, botteghe artigiane e locali attivi da almeno 40 anni

(LNotizie – Varese, 26 nov) Tappa a Varese per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde.

Sono 59 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Varese che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Ville Ponti. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello.

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute da Regione, di cui 440 nella provincia di Varese. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Guidesi: valorizzazione e sostegno concreto – “Le attività storiche – ha sottolineato l’assessore Guidesi – sono una ricchezza economica e occupazionale. La loro longevità testimonia il valore di un modo di fare impresa tipicamente lombardo, in grado di coniugare esperienza, qualità e capacità di rinnovarsi, adattandosi alle esigenze del mercato. Negozi, botteghe artigiane e locali sono parte integrante della vita dei nostri paesi e delle nostre città, veri e propri presìdi che contribuiscono a socialità, identità, sicurezza e vivibilità dei territori. Per questo Regione Lombardia non si limita a riconoscerne l’importanza, ma mette in campo risorse e strumenti per sostenerne gli investimenti, accompagnare i processi di ammodernamento e favorire la continuità aziendale e il ricambio generazionale. Vogliamo che queste imprese siano messe nelle condizioni di continuare a essere protagoniste del futuro della Lombardia”.

Cattaneo: presidio di comunità e socialità – “Le 59 attività storiche della provincia di Varese premiate – ha evidenziato il sottosegretario Cattaneo – rappresentano una parte importante dell’identità del nostro territorio. Lo dico da varesino: conosco bene il valore di queste realtà, che custodiscono mestieri, saperi e tradizioni e costituiscono, al tempo stesso, un presidio di comunità e socialità, di cui oggi c’è sempre più bisogno. Il loro ruolo è particolarmente importante nei piccoli Comuni e nei centri storici, dove la presenza delle attività commerciali contribuisce a mantenere vivi i luoghi e a garantirne la sicurezza e la vivibilità. Sono proprio queste realtà, spesso presenti da generazioni, a tenere vivo il tessuto sociale dei nostri territori”.

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 e 2026 del bando sono stati assegnati 34 milioni di euro, generando 70 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025, 511 beneficiari nel 2026). Per il 2026 sono stati stanziati a livello lombardo oltre 9,7 milioni di euro. Le imprese beneficiarie in provincia di Varese, per l’edizione 2026, sono 41.

Attenzione, a questo link l’elenco delle 59 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Varese.

Attenzione, a questo link le slide relative alla presentazione di Varese. (LNotizie)

doz