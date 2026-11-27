(LNotizie – Milano, 27 nov) “Per la Lombardia serve un’Autonomia sul modello catalano, con competenze e possibilità analoghe. Solo così potremo continuare ad essere la locomotiva d’Italia”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, a margine dell’accordo siglato tra Lombardia e Catalogna per intensificare l’alleanza sui temi economici.

“In Italia – ha proseguito Guidesi – si dà per scontato che la Lombardia possa continuare a primeggiare e a trainare il resto del Paese: dobbiamo però essere messi nelle condizioni di farlo. E le condizioni sono quelle dell’Autonomia sul modello della Catalogna”.

L’assessore ha ricordato come le due Regioni siano accumunate, oltre che da similitudini economiche e culturali, anche dalla battaglia autonomista: “I catalani però sono molto più avanti, se pensiamo al tema della fiscalità e alle competenze. La Lombardia ambisce a diventare come la Catalogna da questo punto di vista: è l’unico modo per competere sullo stesso piano con le Regioni più avanzate d’Europa, che l’Autonomia ce l’hanno per davvero”. (LNotizie)

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