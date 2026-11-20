È possibile presentare domanda per il bando di Regione Lombardia a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Dei 900.000 euro stanziati, 700.000 sono destinati alle attività musicali e 200.000 all’acquisto di strumenti e attrezzature, al recupero degli spazi per le prove e al restauro di materiali storici.

Bando di Regione Lombardia per bande musicali e fanfare

“Bande, cori, fanfare e gruppi folk – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – fanno parte della vita culturale delle nostre comunità. Grazie anche all’impegno dei volontari, queste realtà offrono a cittadini di tutte le età la possibilità di fare musica insieme e contribuiscono ad ampliare l’offerta culturale sui territori. Parliamo di 450 realtà presenti in 407 Comuni della Lombardia che avvicinano i più giovani alla musica popolare, favoriscono l’incontro tra generazioni e mantengono vive le tradizioni identitarie locali. Con questa misura Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostenere chi insegna la musica e tramanda questo repertorio. Le risorse servono a dare continuità alle attività, finanziare l’acquisto di strumenti e recuperare gli spazi per le prove”.

Attività musicali, contributi da 2.000 a 3.000 euro

La linea A sostiene le attività di musica dal vivo, l’avvicinamento alla pratica musicale e la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo. Il contributo varia da 2.000 a 3.000 euro in base alle spese risultanti dal bilancio 2025. Sono previsti 500 euro in più per chi ha organizzato iniziative nell’ambito della ‘Settimana regionale della musica lombarda‘ e altri 500 euro per chi ha sede in un Comune appartenente a una Comunità montana o con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Le due maggiorazioni sono cumulabili. Alla domanda vanno allegati il bilancio 2025 e un’autocertificazione delle attività svolte e previste nel 2026.

Strumenti, sale prova e restauri, fino a 5.000 euro

La linea B finanzia l’acquisto di strumenti, attrezzature e allestimenti, il recupero degli spazi per le prove e il restauro di materiali storici come strumenti d’epoca, spartiti e abiti tradizionali. Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% del costo del progetto, entro il limite del disavanzo e fino a un massimo di 5.000 euro. Il costo minimo del progetto è di 1.000 euro. Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione dopo la verifica della rendicontazione.

Chi può partecipare

Possono fare domanda bande e cori amatoriali, gruppi strumentali e folk, fanfare delle associazioni d’arma e Comuni che rappresentano bande civiche prive di statuto autonomo. Il bando è aperto anche ai sodalizi che si occupano prevalentemente del repertorio popolare e amatoriale lombardo, agli enti privati senza fini di lucro con finalità educative e culturali legate alla musica amatoriale e alle associazioni e federazioni rappresentative del settore.

Tra i requisiti figurano:

sede legale o operativa in Lombardia;

assenza di fini di lucro;

costituzione e l’attività sul territorio regionale da almeno due anni;

finalità statutarie indicate dal bando.

Per le bande civiche prive di statuto autonomo e le fanfare delle associazioni d’arma prive di autonomia va documentata la continuità dell’attività musicale negli ultimi due anni.

Domande fino al 3 dicembre

Ogni soggetto può presentare una sola domanda, scegliendo una delle due linee. Le richieste saranno esaminate in ordine di arrivo e finanziate, previa verifica dei requisiti e della documentazione, fino a esaurimento delle risorse. Le domande vanno inviate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi entro le ore 16 del 3 dicembre.