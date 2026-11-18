Presentati 32 progetti che prevedono investimenti per oltre 56 milioni di euro

Assessore Fermi: Investiamo per trovare risposte concrete ai bisogni dell’ecosistema della Salute

(LNotizie-Milano, 18 nov) – Sono 32 i progetti presentati dagli Irccs lombardi per il bando ‘Ricerca & Trasferisci’, voluto dall’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, per sostenere concretamente gli Istituti di ricerca nel percorso di valorizzazione e trasferimento dei risultati scientifici.

Il bando, chiuso il 28 ottobre, ha registrato richieste di agevolazione per oltre 43 milioni di euro a fronte di una dotazione finanziaria pari a 32 milioni di euro, a conferma del forte interesse suscitato dall’iniziativa.

I 32 progetti presentati prevedono investimenti complessivi superiori a 56 milioni di euro, con un valore medio di circa 1,75 milioni di euro per progetto. Questi i principali ambiti di ricerca dei progetti: Diagnostica avanzata e biomarcatori, Intelligenza artificiale e salute digitale, Medicina di precisione e personalizzata, Oncologia e terapie avanzate, Neuroscienze e malattie croniche ad alta prevalenza, Dispositivi medici e medicina rigenerativa.

Fermi: così rendiamo più attrattivi i nostri Irccs – “Hanno aderito 19 Irccs su 20 – ha dichiarato l’assessore Fermi – e questo mette bene in luce quanto questa misura fosse attesa. Di questi 13 hanno presentato 2 progetti e 6 Irccs hanno presentato un solo progetto. È un grande successo, visto che la Lombardia è la prima Regione italiana che prova a mettere in campo risorse per favorire il processo che porta le ricerche dei nostri Irccs ad essere più attrattive per gli investitori privati e quindi a diventare progetti concreti”.

Ricerca e innovazione per le imprese – La misura ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) con sede operativa in Lombardia, favorendo al contempo il trasferimento tecnologico e l’adozione di innovazioni da parte delle imprese, in particolare le Pmi. L’iniziativa mira dunque a valorizzare i risultati della ricerca condotta dagli Irccs, trasformandoli in soluzioni concrete per rispondere ai bisogni emergenti dell’ecosistema “Salute e Life Science”, a migliorare la qualità delle cure e dei trattamenti per i pazienti e a rafforzare il ruolo degli Irccs come motori dell’innovazione, promuovendo reti di trasferimento tecnologico e favorendo l’applicazione dei risultati della ricerca nei processi di crescita delle imprese lombarde.

Un passo avanti per il sistema lombardo – “Vogliamo fare in modo – ha sottolineato Fermi –che si assottigli il più possibile la distanza che esiste ancora oggi tra chi fa ricerca e il mercato. Abbiamo molte pubblicazioni di grande valore scientifico, ma anche grandi difficoltà nel trasformarle in progetti concreti. Abbiamo quindi studiato una misura concreta, condividendo ogni passaggio con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, così da rendere la misura il più possibile aderente alle loro esigenze. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fesr, abbiamo introdotto uno strumento che consentirà ai nostri Irccs di compiere un passo in avanti”.

“L’obiettivo finale – ha concluso l’assessore Fermi – è chiaro: aumentare l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema sociosanitario lombardo. Investire in innovazione e ricerca significa migliorare le cure e proporne sempre di più appropriate”. (LNotizie)

red