Ottant’anni di storia, due trofei nazionali, una coppa europea e un titolo mondiale. Sono alcuni dei traguardi raggiunti dalle eccellenze del baseball e del softball nel corso della stagione 2026 e celebrati al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia. Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi ha premiato le società, gli atleti e i tecnici che si sono resi protagonisti di questi successi.

Gli 80 anni del Milano Baseball 1946 e il valore storico della società

Un riconoscimento dal particolare valore storico è stato conferito al Milano Baseball 1946, che quest’anno celebra gli 80 anni dalla fondazione. Nato il 20 settembre 1946 per iniziativa di cinque studenti di Giurisprudenza, il club meneghino ha partecipato nel 1948 al primo campionato italiano di baseball ed è l’unica delle cinque società protagoniste di quell’edizione ancora in attività.

“Gli 80 anni della Milano Baseball e Softball 1946, la più antica società di baseball d’Italia ancora attiva – ha ricordato il sottosegretario Picchi – testimoniano il profondo radicamento di questa disciplina in Lombardia. Una tradizione che continua a crescere, come dimostrano i successi del Bollate e dell’Hurricane Saronno a livello nazionale e del Saronno Softball in Europa”.

Bollate e Saronno ai vertici del softball

Con la conquista del sedicesimo scudetto della propria storia, il terzo consecutivo, e della Coppa Italia 2026, il Bollate Softball si conferma la società più titolata del softball italiano. Prestigioso anche il risultato del Saronno Softball (VA), che ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Coppa delle Coppe europea, superando in finale le olandesi dello Sparks Haarlem. La competizione si è disputata sui campi lombardi di Bollate e Caronno Pertusella (VA).

Baseball per ciechi, i successi nazionali e internazionali

Tra le società premiate anche l’Hurricane CISV Saronno (VA), vincitrice della Coppa Italia di baseball per ciechi già alla sua prima stagione agonistica. La cerimonia è stata inoltre l’occasione per celebrare il contributo lombardo alla conquista del primo titolo mondiale della Nazionale italiana di baseball per ciechi, che ha superato Cuba per 10-4 nella finale della Blind Baseball International Cup 2026. Tra i protagonisti della competizione Fabio Trombini, atleta della società saronnese, premiato come miglior talento emergente del torneo.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche gli atleti e i tecnici lombardi protagonisti dei successi europei delle Nazionali di baseball Under 12 e Under 18 e di softball Under 13, Under 15 e Under 22. Riconoscimenti anche ai rappresentanti lombardi delle selezioni azzurre di softball Élite, baseball per ciechi e Baseball5.

Lo sport come strumento di inclusione, il modello Rozzano

“Accanto ai risultati agonistici – ha sottolineato Picchi – c’è un importante impegno sociale: con la Federazione Italiana Baseball Softball abbiamo avviato un progetto da 50.000 euro per portare il queste discipline nelle scuole, negli oratori e nei parchi dell’hinterland milanese, coinvolgendo soprattutto i giovani delle aree più fragili”.

Emblematico il caso di Rozzano, dove, secondo i dati della FIBS, il progetto Baseball5 ha registrato 1.600 presenze in 114 sessioni distribuite in sei quartieri, con un gradimento dell’88,3%. “Numeri che raccontano entusiasmo, partecipazione e inclusione – ha proseguito il sottosegretario – valori che ritroviamo anche nelle iniziative dedicate al baseball per ciechi e ipovedenti. Lo sport non è solo competizione, ma uno straordinario strumento di crescita, aggregazione e coesione sociale. Per questo considero i risultati raggiunti un successo sotto ogni punto di vista: sportivo, educativo e sociale”.