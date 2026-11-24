Hanno preso ufficialmente il via i lavori di bonifica delle acque di falda nell’area industriale ‘ex Cromoplast’ di via Matteotti, a Gardone Val Trompia (Brescia). Un intervento atteso da oltre trent’anni, reso possibile grazie a uno stanziamento complessivo di quasi 600.000 euro (esattamente 596.268,32 euro) nel corso degli anni da parte di Regione Lombardia, che permette di avviare la risoluzione di una delle più annose criticità ambientali della Valtrompia. Ad inaugurare il cantiere sono stati l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, e il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori.

Maione: fine della bonifica dell’ex Cromoplast a Gardone Valtrompia attesa da decenni

“Diamo finalmente il via alla fase conclusiva di una bonifica storica e attesa da decenni – ha sottolineato Maione – mettendo la parola fine a un altro grave problema ambientale della Valtrompia e della provincia di Brescia. Come Regione Lombardia abbiamo garantito il massimo supporto economico e tecnico, stanziando i fondi necessari a sbloccare l’impasse e accompagnando l’Amministrazione comunale, con le competenze del sistema regionale e di Arpa, all’apertura del cantiere. La tutela dell’ambiente, delle nostre falde acquifere e della salute dei cittadini si dimostra con i fatti, trasformando risorse concrete in opere che mettono in sicurezza il territorio”.

Lo sversamento negli anni ’90

La vicenda dell’ex Cromoplast risale all’inizio degli anni Novanta, a seguito di uno sversamento accidentale proveniente dall’impianto di depurazione delle acque di processo dell’azienda, che aveva causato una contaminazione da cromo esavalente sia nei terreni sia nella falda.

I fondi di Regione per la bonifica dell’ex Cromoplast di Gardone Valtrompia

Per sbloccare la situazione ed evitare il rischio di migrazione dell’inquinante verso valle, il Comune di Gardone Val Trompia è subentrato in via sostitutiva nella progettazione.

L’ente ha trovato il sostegno di Regione Lombardia, che ha prima stanziato 380.000 euro nel 2015 e, successivamente, integrato il fondo con ulteriori 216.268,32 euro nel luglio 2024, consentendo così l’approvazione del progetto esecutivo e l’odierno avvio dei lavori.

Sindaco Gardone Val Trompia: risultato ottenuto grazie al sostegno di Regione

“La collaborazione con l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione – ha spiegato il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori – è stata fondamentale per avviare la procedura di bonifica del sito inquinato. Anche in questo caso, come già avvenuto per l‘ex Selca, la Caffaro e altre aree del territorio regionale, questa sinergia ci permette di eliminare una fonte di potenziale danno alla salute pubblica come il cromo esavalente”.