La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera che stanzia 1.546.325 euro per interventi di bonifica in 8 siti delle province di Milano (2), Bergamo (1), Mantova (1), Pavia (3) e Sondrio (1), confermando inoltre i fondi assegnati dalla legge regionale di Assestamento al Bilancio 2026-2028 (l.r. 22/2026) al Comune di Colturano (Milano). Le risorse rientrano nel quadro della seconda programmazione economico-finanziaria per il 2026 relativa al risanamento dei siti inquinati.

Maione: priorità è garantire tutela ambientale e sicurezza dei cittadini

“La tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini – sottolinea l’assessore Maione – rappresentano una priorità per Regione Lombardia. Diamo risposte concrete e risorse tangibili ai Comuni per risolvere situazioni complesse e restituire aree riqualificate alle comunità. Dal Milanese alla Bergamasca, dal Mantovano al Pavese fino a Sondrio, questo pacchetto di interventi conferma la capillarità del nostro impegno per promuovere il risanamento dei siti inquinati e, in generale, la valorizzazione del territorio lombardo’.

I siti interessati dagli interventi di bonifica nelle diverse province

Nello specifico, a essere coinvolti dalla misura sono i seguenti siti:

Melegnano (MI) – Area ex chimica Saronio – 271.291 euro

– Area ex chimica Saronio – San Giorgio su Legnano (MI) – Area denominata ‘Chico snc – ex Cromatura moderna’- 15.420 euro

– Area denominata ‘Chico snc – ex Cromatura moderna’- Cividate al Piano (BG) – area ‘Ripa Ricetto’ (località Castello) – 25.767 euro

– area ‘Ripa Ricetto’ (località Castello) – Acquanegra sul Chiese (MN) – area ‘ex Flucosit’ (località Valli di Mosio) – 13.410 euro

– area ‘ex Flucosit’ (località Valli di Mosio) – Redavalle (PV) – Area ‘Ex Cava Bazzini’ – 825.000 euro

– Area ‘Ex Cava Bazzini’ – Mede (PV) – Area privata adiacente alla Strada Provinciale 14 – 256.638 euro

– Area privata adiacente alla Strada Provinciale 14 – Bressana Bottarone (PV) – Area adiacente alla strada statale 35 (località Valle Botta) – 10.995 euro

– Area adiacente alla strada statale 35 (località Valle Botta) – Sondrio – ‘Ex discarica di inerti di via Gramsci/Torelli’ della Provincia di Sondrio, classificata come plume (ovvero la scia di sostanze inquinanti che si propaga da una sorgente nello spazio, muovendosi attraverso l’ambiente) – 127.802 euro.

Per l’intervento all’‘Ex discarica di inerti di via Gramsci/Torelli’ a ricevere le risorse sarà la Provincia di Sondrio.