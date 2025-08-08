Brescia, Caruso: da regione risorse per nuova edizione di ‘librixia

Brescia, assessore caruso: da regione risorse per la nuova edizione di ‘librixia’, fiera del libro dal grande valore culturale

Torna anche quest’anno ‘Librixia’, la Fiera del Libro di Brescia, in programma dal 27 settembre al 5 ottobre. Un’edizione – la dodicesima – che si realizza anche grazie al sostegno di Regione Lombardia che ha destinato alla manifestazione un contributo di 20.000 euro nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025. Il finanziamento è stato assegnato al Circolo Ancos di Brescia, tra i principali promotori dell’iniziativa.

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – crede convintamente nel valore culturale e sociale di ‘Librixia’, uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale bresciano e, in generale, lombardo. Un vero e proprio luogo di incontro capace di promuove la lettura, il confronto culturale e il dialogo tra autori, editori e lettori di ogni età, rispondendo in modo concreto alle esigenze degli operatori e attraendo ogni anno migliaia di persone”.

La manifestazione proporrà un calendario ricco di eventi, presentazioni editoriali, laboratori e attività per le scuole, con particolare attenzione agli autori emergenti, ai temi di attualità e alla partecipazione attiva del pubblico, anche attraverso format digitali.

“La Lombardia – ha aggiunto l’assessore – è la prima regione italiana per produzione editoriale: qui viene stampato il 50% dei libri. Anche per questo siamo al fianco di appuntamenti come ‘Librixia’ che promuove la lettura come bene comune e uniscono qualità editoriale e partecipazione, raccontando la società contemporanea. Rivolgo il mio in bocca al lupo agli organizzatori e ai partecipanti per la nuova edizione: questo evento da anni trasforma Brescia in una vera e propria capitale del libro”.