Trenta buyer internazionali, cinquanta seller, incontri d’affari a Palazzo Lombardia e tre itinerari per scoprire da vicino le esperienze che rendono riconoscibile la destinazione lombarda. È il primo ‘InLombardia Destination Experience Forum’, l’iniziativa voluta dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari per mettere in relazione diretta gli operatori internazionali con l’offerta turistica del territorio e creare nuove opportunità sui mercati esteri.

Fino al 25 novembre, la Lombardia ospita professionisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Brasile e Cina. Il programma comprende il workshop B2B che si è svolto in Sala Biagi a Palazzo Lombardia e tre educational tour organizzati per domani, programma martedì 24 novembre: Mantova e le Colline Moreniche, il lago d’Iseo con la Franciacorta e Brescia, la Valtellina. Un percorso pensato per far conoscere direttamente ai buyer paesaggi, produzioni enogastronomiche, tradizioni, attività all’aria aperta e proposte capaci di arricchire l’esperienza di viaggio.

Massari: presentiamo ai buyer internazionali luoghi ed esperienze che esprimono unicità della Lombardia

“Abbiamo voluto un’iniziativa nuova – commenta l’assessore – che portasse i professionisti internazionali a incontrare chi lavora ogni giorno nell’offerta turistica lombarda e a conoscere direttamente i territori. Una destinazione si afferma quando riesce a farsi conoscere attraverso esperienze riconoscibili, qualità dei servizi e identità dei luoghi. Con questo Forum creiamo occasioni di relazione commerciale e offriamo ai buyer strumenti per proporre la Lombardia ai propri clienti, con itinerari che uniscono più tappe e invitano a tornare in stagioni diverse”.

Lo scenario

I dati confermano il peso dei mercati internazionali per il turismo lombardo. Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 70,6% delle presenze straniere e il 72% della spesa turistica internazionale. La Germania si è confermata il primo mercato estero, con 7.195.230 presenze, seguita dagli Stati Uniti con 2.887.594, dalla Francia con 2.486.711 e dal Regno Unito con 2.410.647. Tra i mercati consolidati, la Polonia ha registrato un incremento delle presenze del 21,2%, la Spagna del 16,2%, la Francia del 13,3% e il Regno Unito dell’11,4%.

Crescono anche diversi mercati ad alto potenziale: Israele segna un aumento delle presenze del 32,8%, l’Egitto del 25,5%, il Giappone del 21,5% e la Turchia del 10,5 per cento. Sul fronte della spesa media per turista emergono inoltre mercati come Kuwait e Arabia Saudita, con valori rispettivamente pari a 1.767 e 1.052 euro. Uno scenario che rende strategico diversificare le attività di promozione e consolidare la presenza della Lombardia sui mercati capaci di generare valore economico.

Nuove opportunità

“Questi numeri – spiega Massari – indicano una direzione precisa: consolidare i rapporti con i mercati che già conoscono e scelgono la Lombardia e aprire nuove opportunità dove esistono margini di crescita. Per farlo servono conoscenza, relazioni e proposte costruite sulle caratteristiche reali dei territori. Il turismo può generare ricadute per le strutture ricettive, la ristorazione, le aziende agricole, le cantine, le guide e gli operatori delle esperienze. Il nostro obiettivo è rendere queste opportunità sempre più accessibili al mercato internazionale”.

Territori da scoprire

Le tre destinazioni scelte per la visita dei buyer internazionali, Mantova e le Colline Moreniche, la Franciacorta, con wine trekking, visita in cantina e degustazioni, prima di raggiungere Brescia per il pranzo e una visita guidata della città si completano con il tour in Valtellina. Qui il programma comprende Morbegno, una cooking class dedicata ai pizzoccheri a Borgo Selvapiana e l’attraversamento del Ponte nel Cielo, in Val Tartano, lungo 234 metri e alto 143 metri.

Dopo gli educational tour, i buyer torneranno a Milano per la cena dedicata alla tradizione gastronomica meneghina. Mercoledì 25 novembre è previsto il rientro nei rispettivi Paesi.

Con questa prima edizione, la Regione introduce un nuovo strumento di promozione turistica internazionale, fondato sull’incontro tra domanda e offerta e sulla conoscenza diretta delle destinazioni. L’obiettivo è ampliare la presenza della Lombardia sui mercati esteri, valorizzando la varietà delle esperienze e la capacità dei territori di costruire proposte competitive durante tutto l’anno.