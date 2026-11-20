Al via #iononstozitta, tra cui sessioni di autodifesa personale organizzate dalla Polizia locale di Milano. Experience per lanciare messaggi di consapevolezza e sensibilizzazione, ma anche mostre, installazioni artistiche e opere partecipative per conoscere i servizi disponibili, sapere a chi rivolgersi e ricordare che chiedere aiuto è possibile.

Queste le attività in occasione della terza edizione di #iononstozitta, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Polizia di Stato e Comune di Milano, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’evento al Castello Sforzesco di Milano sono intervenuti l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. Nel corso della mattinata, oltre al consigliere regionale membro della Commissione Affari istituzionali Maira Cacucci, sono intervenuti anche il questore di Milano Bruno Megale e il garante delle Pari opportunità di genere del Comune di Milano Elena Lattuada.

La Russa: Polizia fondamentale per far conoscere strumenti di tutela

“La lotta alla violenza contro le donne – ha detto l’assessore La Russa – richiede un impegno costante, a partire dalla prevenzione e dalla capacità di riconoscere e contrastare ogni forma di abuso. Con #iononstozitta avviciniamo le istituzioni ai cittadini, offrendo occasioni concrete di informazione, confronto e sensibilizzazione“.

“La presenza della Polizia – ha continuato La Russa – è fondamentale per far conoscere gli strumenti di tutela a disposizione delle donne. Anche attraverso iniziative esperienziali vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza e contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della sicurezza. Nessuna donna deve sentirsi sola o avere paura di chiedere aiuto”.

Picchi: dal 23 al 29 novembre palestre aperte per lezioni gratuite di difesa

“La Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha aggiunto il sottosegretario Picchi – deve essere un momento di riflessione, ma soprattutto un’occasione per tradurre le parole in azioni concrete“.

“È questo lo spirito – ha precisato Picchi – che anima iniziative come #iononstozitta e il progetto ‘Io non sto ferma: imparo a difendermi’, realizzato in collaborazione con Fijlkam Lombardia. Dal 23 al 29 novembre le palestre lombarde affiliate alla Federazione che hanno aderito metteranno gratuitamente a disposizione delle donne le proprie competenze, attraverso lezioni di arti marziali e difesa personale. Lo sport può diventare anche uno strumento di difesa, consapevolezza della propria forza e autodifesa nei momenti di pericolo”.

I due giorni di #iononstozitta al Castello Sforzesco

Fino al 21 novembre 2026, al Castello Sforzesco, Regione Lombardia ha organizzato due giornate dedicate alla prevenzione della violenza contro le donne, alla sicurezza e alla consapevolezza, attraverso attività esperienziali, incontri e momenti di confronto aperti a tutta la cittadinanza.

Saranno presenti gli stand informativi di Polizia di Stato e di Polizia locale di Milano; personale formato a disposizione per fornire informazioni sui servizi e sui presìdi a tutela delle donne e dei minori, con materiale informativo sui principali numeri di pubblica utilità, a partire dal 1522, il servizio pubblico gratuito per il sostegno alle vittime di violenza e stalking. In totale sono 570 i partecipanti iscritti e formati.

La Polizia locale di Milano organizza sessioni di autodifesa personale nell’ambito del progetto ‘Sicurezza in Rosa’. In ogni sessione, gli istruttori presentano i concetti di base su prevenzione, valutazione del rischio e legittima difesa. In programma anche experience per la cura della persona, come un’occasione per dedicarsi del tempo, riscoprire piccoli gesti di benessere e la valorizzazione personale, condividendo allo stesso tempo un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione. Sono visitabili anche mostre, installazioni artistiche e opere partecipative per raccontare la resilienza, la libertà e il rispetto dell’empowerment femminile. Le iniziative sono realizzate con il supporto di Alfaparf Milano, Autoguidovie, Gruppo Nestlé in Italia, Spazio IRIS, Tecnologie d’Impresa, Viganotti Events.

Questura di Milano ha costruire rete stabile sul territorio

“La Questura di Milano, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato ‘Questo non è amore’ – ha proseguito il questore di Milano Megale –, attraverso l’attivazione di sinergie con altri operatori del settore quali i centri antiviolenza, le case rifugio, i centri per il trattamento ed il recupero degli autori di reati di genere, ad esempio, ha contribuito a realizzare una stabile rete sul territorio”.

“La campagna #iononstozitta, promossa dalla Regione Lombardia insieme alla Polizia di Stato e alla Polizia locale di Milano – ha terminato Megale –, persegue gli stessi obiettivi sul territorio per diffondere le informazioni sulla violenza di genere e sugli strumenti di tutela in favore delle donne”.

Il supporto dei partner nelle iniziative di #iononstozitta

“Il rispetto delle persone e la promozione delle pari opportunità – ha affermato Attilio Brambilla, vice president di Alfaparf Milano – sono parte integrante della nostra responsabilità d’impresa. La collaborazione con Regione Lombardia rinnova questo impegno, dando spazio al lavoro di Juliette Dupuis Carle e alle testimonianze delle donne che hanno vissuto la violenza. Un’occasione per contribuire a riconoscerne anche le forme meno visibili e promuovere una maggiore consapevolezza collettiva”.

Viaggiare in sicurezza

“Sosteniamo questa importante iniziativa promossa da Regione Lombardia – ha dichiarato Natalia Ranza, consigliere delegato di Autoguidovie – nella convinzione che l’impegno contro la violenza sulle donne debba tradursi in azioni concrete e responsabilità collettiva. Per questo, ogni giorno lavoriamo affinché tutte le donne che scelgono di viaggiare sui nostri mezzi possano farlo in condizioni di sicurezza e con la certezza di sentirsi tutelate. In questo impegno si inserisce anche la collaborazione con Areu, attraverso Where Are U, l’app ufficiale del Numero Unico di Emergenza 112, che rappresenta un ulteriore strumento a supporto della sicurezza delle persone”.

Promuovere cultura del rispetto

“Per il terzo anno consecutivo come Gruppo Nestlé in Italia – ha detto Valeria Norreri, head of corporate brand & content strategy Gruppo Nestlé in Italia – siamo al fianco di Regione Lombardia per sostenere un’iniziativa che richiama l’attenzione sull’importanza di contrastare la violenza sulle donne e promuovere una cultura fondata sul rispetto. Un impegno che rinnoviamo con convinzione e al quale Baci Perugina, da sempre simbolo di affetto e legami autentici, contribuisce dando voce a un messaggio di grande valore sociale”.

Arte, psicologia, impegno sociale

“Con la mostra ‘Untracked. Quello che non viene misurato non esiste?’ di Anna Ferro – ha aggiunto Luca Granata, founder & Ceo di Spazio IRIS – la Cooperativa Spazio IRIS vuole dare visibilità a quelle forme di molestia e violenza che troppo spesso vengono normalizzate o ignorate. Grazie all’incontro tra arte, psicologia e impegno sociale possiamo contribuire a costruire una migliore cultura del rispetto”.

Consapevolezza ed educazione

“Abbiamo deciso di partecipare come sponsor a questa iniziativa – ha continuato Marta Penati, Ceo di Tecnologie d’Impresa – perché in Tecnologie d’Impresa crediamo fortemente che il cambiamento debba partire dalla consapevolezza e dall’educazione. Da anni ci impegniamo a promuovere valori come il rispetto, l’inclusione e la valorizzazione delle persone. Siamo convinti che contrastare la violenza contro le donne significhi innanzitutto imparare a riconoscerla. Per questo riteniamo fondamentale sostenere occasioni di sensibilizzazione e confronto come #iononstozitta”.

Prevenzione della violenza riguarda tutti

“La prevenzione della violenza contro le donne – ha concluso Cristina Viganotti, founder & Ceo di Viganotti Events – riguarda tutti, anche le imprese. Abbiamo scelto di esserci attraverso il nostro mestiere, trasformando il ruolo dei nostri steward in quello di veri e propri Ambassador, chiamati non soltanto ad accogliere, ma anche ad ascoltare e sensibilizzare. È questo il significato della nostra Etica della Presenza®: mettere le persone al centro e dare valore a ogni relazione”.