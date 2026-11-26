“Regione Lombardia ha compiuto un grande sforzo per realizzare sul proprio territorio più di 200 Case di Comunità e un’ottantina di Ospedali di Comunità. Un impegno che va nella direzione di un cambiamento sostanziale dell’approccio sanitario, garantendo risposte sempre più vicine ai cittadini”: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all’inaugurazione della Casa di Comunità di Verolanuova (Brescia), alla presenza degli assessori regionali Simona Tironi e Giorgio Maione.
Casa di Comunità di Verolanuova, il taglio del nastro
A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Asst Garda, Roberta Chiesa, accompagnata dalla Direzione strategica aziendale, e il sindaco di Verolanuova, Stefano Dotti.
La struttura, operativa in via definitiva dal 4 giugno 2026, garantisce assistenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, e rappresenta un punto di riferimento per la sanità territoriale, con particolare attenzione alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili.
Sanità lombarda attrae pazienti da altre regioni e Paesi
“La sanità lombarda – ha sottolineato il governatore – è un fiore all’occhiello, come testimonia anche la sua capacità di attrarre pazienti da altre regioni e da altri Paesi. Ritengo, tuttavia, che sia necessaria una revisione della legge sanitaria nazionale, che risale a quasi 50 anni fa ed è nata per rispondere alle esigenze di una società profondamente diversa. Oggi la cronicità rappresenta una delle principali sfide del sistema sanitario e dobbiamo essere in grado di offrire risposte adeguate, evitando che l’ospedale sia l’unico punto di riferimento per i cittadini”.
Un cambiamento anche culturale
“Rafforzare la medicina territoriale – ha proseguito Fontana – significa garantire risposte più tempestive e vicine alle persone, ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso e consentire agli ospedali di svolgere al meglio le proprie funzioni. È un ripensamento anche culturale dell’approccio alla sanità, che parte dalla volontà di preservare e valorizzare il nostro sistema sanitario universalistico”.
La centralità della presa in carico
“Case e Ospedali di Comunità, telemedicina e assistenza domiciliare – ha concluso il presidente – sono gli strumenti di questa nuova organizzazione. Fondamentale è la presa in carico della persona nella sua complessità, considerando tutte le sue patologie e fragilità e accompagnandola lungo il percorso di cura. È una sfida lunga e complessa ma sono convinto che riusciremo a vincerla. Con la Casa di Comunità di Verolanuova raggiungiamo un traguardo importante, grazie anche alla professionalità di medici, infermieri e di tutto il personale che vi opera”.
Risposte rapide, integrate e multidisciplinari
“L’inaugurazione ufficiale della Casa di Comunità di Verolanuova – ha ribadito il direttore generale di Asst Garda, Roberta Chiesa – segna un traguardo concreto nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità portato avanti da Asst Garda in sinergia con Regione Lombardia.
“Questa struttura, attiva H24 – ha aggiunto – nasce per offrire ai cittadini risposte rapide, integrate e multidisciplinari, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni di salute. Grazie al lavoro sinergico tra medici di medicina generale, infermieri di famiglia, specialisti e servizi sociosanitari, garantiamo una presa in carico continua che riduce la necessità di ricorrere impropriamente al Pronto Soccorso”.
Un servizio essenziale per il territorio
“Per Verolanuova e per tutto il nostro bacino territoriale – ha commentato il sindaco Stefano Dotti – oggi è una giornata importante. Avere una Casa di Comunità accessibile e operativo sette giorni su sette, significa, infatti, dare sicurezza alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili della nostra comunità. Ringrazio Regione Lombardia e Asst Garda per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per aver concretizzato un servizio essenziale per la qualità della vita dei nostri cittadini”.
Servizi sanitari e sociosanitari
Questi i servizi sanitari e sociosanitari attivi nella Casa di Comunità di Verolanuova:
- Continuità assistenziale e cure primarie: copertura medica garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso i servizi di Cure primarie e di Continuità assistenziale, quest’ultima attiva nelle 12 ore notturne infrasettimanali e H24 nei giorni prefestivi e festivi.
- Punto unico di accesso (PUA): accoglienza, orientamento e prima valutazione dei bisogni di salute dei cittadini, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 15.30.
- Infermiere di famiglia e comunità: ambulatorio attivo 12 ore diurne, sei giorni su sette, per il monitoraggio delle cronicità e l’erogazione di prestazioni diagnostiche di base, tra cui elettrocardiogramma e spirometria. La domenica il servizio è garantito dalla Casa di Comunità di Leno.
- Punto prelievi e Cup: prelievi ad accesso libero martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 7.30 alle 9.30, con ritiro dei referti fino alle 10. Sportello Cup-Cassa aziendale attivo il lunedì e il venerdì mattina.
- Specialistica ambulatoriale e Telemedicina: ambulatori di cardiologia e diabetologia, accessibili su prenotazione, e agende dedicate alla telemedicina per nefrologia e medicina interna.
- Cure domiciliari: prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative a domicilio per le persone non autosufficienti, garantite per 10 ore diurne nei giorni feriali, con pronta disponibilità nel fine settimana.
- Prevenzione e supporto sociosanitario: psicologo delle Cure primarie, disponibile su prenotazione il lunedì; servizio vaccinale, attivo il martedì mattina su invito; sportello per l’inserimento in Rsa e il sostegno alle persone con disabilità gravissima, ad accesso libero il martedì, mercoledì e giovedì mattina.