“Regione Lombardia ha compiuto un grande sforzo per realizzare sul proprio territorio più di 200 Case di Comunità e un’ottantina di Ospedali di Comunità. Un impegno che va nella direzione di un cambiamento sostanziale dell’approccio sanitario, garantendo risposte sempre più vicine ai cittadini”: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all’inaugurazione della Casa di Comunità di Verolanuova (Brescia), alla presenza degli assessori regionali Simona Tironi e Giorgio Maione.

Casa di Comunità di Verolanuova, il taglio del nastro

A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Asst Garda, Roberta Chiesa, accompagnata dalla Direzione strategica aziendale, e il sindaco di Verolanuova, Stefano Dotti.

La struttura, operativa in via definitiva dal 4 giugno 2026, garantisce assistenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, e rappresenta un punto di riferimento per la sanità territoriale, con particolare attenzione alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili.

Sanità lombarda attrae pazienti da altre regioni e Paesi

“La sanità lombarda – ha sottolineato il governatore – è un fiore all’occhiello, come testimonia anche la sua capacità di attrarre pazienti da altre regioni e da altri Paesi. Ritengo, tuttavia, che sia necessaria una revisione della legge sanitaria nazionale, che risale a quasi 50 anni fa ed è nata per rispondere alle esigenze di una società profondamente diversa. Oggi la cronicità rappresenta una delle principali sfide del sistema sanitario e dobbiamo essere in grado di offrire risposte adeguate, evitando che l’ospedale sia l’unico punto di riferimento per i cittadini”.

Un cambiamento anche culturale

“Rafforzare la medicina territoriale – ha proseguito Fontana – significa garantire risposte più tempestive e vicine alle persone, ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso e consentire agli ospedali di svolgere al meglio le proprie funzioni. È un ripensamento anche culturale dell’approccio alla sanità, che parte dalla volontà di preservare e valorizzare il nostro sistema sanitario universalistico”.

La centralità della presa in carico

“Case e Ospedali di Comunità, telemedicina e assistenza domiciliare – ha concluso il presidente – sono gli strumenti di questa nuova organizzazione. Fondamentale è la presa in carico della persona nella sua complessità, considerando tutte le sue patologie e fragilità e accompagnandola lungo il percorso di cura. È una sfida lunga e complessa ma sono convinto che riusciremo a vincerla. Con la Casa di Comunità di Verolanuova raggiungiamo un traguardo importante, grazie anche alla professionalità di medici, infermieri e di tutto il personale che vi opera”.

Risposte rapide, integrate e multidisciplinari

“L’inaugurazione ufficiale della Casa di Comunità di Verolanuova – ha ribadito il direttore generale di Asst Garda, Roberta Chiesa – segna un traguardo concreto nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità portato avanti da Asst Garda in sinergia con Regione Lombardia.

“Questa struttura, attiva H24 – ha aggiunto – nasce per offrire ai cittadini risposte rapide, integrate e multidisciplinari, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni di salute. Grazie al lavoro sinergico tra medici di medicina generale, infermieri di famiglia, specialisti e servizi sociosanitari, garantiamo una presa in carico continua che riduce la necessità di ricorrere impropriamente al Pronto Soccorso”.

Un servizio essenziale per il territorio

“Per Verolanuova e per tutto il nostro bacino territoriale – ha commentato il sindaco Stefano Dotti – oggi è una giornata importante. Avere una Casa di Comunità accessibile e operativo sette giorni su sette, significa, infatti, dare sicurezza alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili della nostra comunità. Ringrazio Regione Lombardia e Asst Garda per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per aver concretizzato un servizio essenziale per la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Servizi sanitari e sociosanitari

Questi i servizi sanitari e sociosanitari attivi nella Casa di Comunità di Verolanuova: