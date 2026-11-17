Regione Lombardia prosegue nel percorso di rafforzamento delle politiche a sostegno delle donne vittime di violenza, confermando e rendendo più efficace la misura regionale ‘Una casa per ricominciare’, finalizzata a favorire percorsi di autonomia abitativa e di reinserimento sociale.

Con una nuova delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini di concerto con l’assessore alla Casa e Housing sociale,Paolo Franco, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti delle manifestazioni di interesse, individuato l’Ats dell’Insubria quale ente attuatore e aggiornato alcune modalità operative e di assegnazione delle risorse, con l’obiettivo di garantire continuità e piena attuazione all’intervento.

Lucchini: avere una casa vuol dire poter guardare al futuro

“L’autonomia abitativa – ha dichiarato l’assessore Lucchini – rappresenta un passaggio fondamentale per consentire alle donne che hanno subito violenza di ricostruire la propria vita. Avere una casa sicura significa poter guardare al futuro con maggiore serenità, riprendere in mano le proprie scelte e costruire un percorso di indipendenza per sé e per i propri figli. Con questa misura vogliamo offrire risposte concrete, accompagnando le donne in un percorso che non si esaurisce nell’uscita dalla situazione di violenza, ma che deve proseguire con opportunità reali di autonomia e inclusione”.

La misura si inserisce nel quadro delle priorità individuate dal Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029, che riconosce particolare importanza al consolidamento dei servizi di supporto abitativo e lavorativo promossi dai Centri antiviolenza, anche in collaborazione con gli altri soggetti della rete territoriale.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 3 milioni di euro, senza ulteriori incrementi rispetto agli stanziamenti già previsti. Di queste, 400.000 euro sono destinati ai soggetti gestori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

“Il contrasto alla violenza di genere – ha aggiunto Lucchini – richiede un sistema di interventi integrato, capace di mettere in rete istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e Terzo settore. La casa, insieme al lavoro e al sostegno delle reti territoriali, è uno degli strumenti essenziali per rendere effettivo il percorso di libertà delle donne. Vogliamo continuare a investire su una collaborazione concreta tra tutti i soggetti coinvolti, affinché nessuna donna sia lasciata sola nel momento in cui decide di ricominciare”.

Franco: percorsi di housing sociale sui territori

“Come Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Franco – confermiamo il nostro impegno concreto nel sostenere le donne vittime di violenza, accompagnandole in un percorso che consenta loro di riconquistare autonomia e indipendenza. La possibilità di disporre di una casa per sé e per i propri figli è essenziale per lasciarsi alle spalle situazioni di maltrattamento e ricostruire un progetto di vita libero e sicuro. Vogliamo che le donne non siano lasciate sole nel momento in cui decidono di uscire dalla violenza: attraverso il lavoro dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Aler e la collaborazione con la rete territoriale dei servizi, sosteniamo percorsi di housing sociale e autonomia abitativa, promuovendo un concetto di edilizia residenziale pubblica sempre più capace di rispondere alle necessità delle persone e alle fragilità presenti nelle nostre comunità”.