L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha inaugurato 4 nuove Case di Comunità nella Città Metropolitana di Milano. Le strutture, attive a Corsico, Senago, Settimo Milanese e Cornaredo, fanno parte dell’Asst Rhodense, diretta dal dg Marco Bosio e rappresentano il cuore della riforma dell’assistenza territoriale promossa da Regione Lombardia. Alle inaugurazioni delle CdC di Settimo Milanese e Cornaredo è intervenuto anche il direttore generale dell’Ats Milano Silvano Casazza.

Bertolaso: obiettivo è fare in modo che persone trovino risposte vicino casa

“Le Case di comunità – ha detto l’assessore Guido Bertolaso – sono un passaggio fondamentale per portare la sanità più vicino ai cittadini. L’obiettivo è fare in modo che le persone trovino risposte ai loro bisogni vicino a casa, senza dover ricorrere all’ospedale quando non è necessario, alleggerendo così anche il lavoro dei pronto soccorso. Inaugurando le quattro Case di Comunità dell’Asst Rhodense abbiamo visto il risultato di un investimento di circa 20 milioni di euro e, soprattutto, delle realtà che sono un punto di riferimento per il territorio, dove servizi sanitari, sociali e Terzo settore lavorano insieme”.

“La sfida più grande – ha proseguito Bertolaso – non è costruire le strutture, ma riempirle di professionalità e competenze: qui abbiamo incontrato personale preparato, giovane ed entusiasta, che crede nel valore della medicina territoriale. Adesso dobbiamo far conoscere sempre di più ai cittadini i servizi e le opportunità che queste strutture offrono, perché una Casa di Comunità funziona davvero quando è vicina alle esigenze delle persone, le ascolta e sa dare risposte concrete”.

Case di Comunità nella provincia di Milano: Corsico e Senago

Prima tappa in via dei lavoratori a Corsico (via dei Lavoratori, 42). La struttura, identificata come punto di riferimento per la popolazione del Distretto Corsichese dell’Asst Rhodense garantisce la presenza di un’équipe multiprofessionale. Ruolo peculiare viene svolto dal Punto Unico di Accesso (PUA), che garantisce l’avvio di percorsi di ascolto, orientamento e di accompagnamento della persona e del suo nucleo familiare.

Stessi servizi presenti anche nella Casa di Comunità di Senago (via Leonardo da Vinci, 59), seconda tappa della mattinata. La struttura, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata ufficialmente intitolata, su iniziativa del Comune, a Giulia e Thiago Tramontano, alla presenza anche del vicepresidente e assessore regionale al bilancio Marco Alparone, oltre ai genitori di Giulia.

Case di Comunità nella provincia di Milano: Settimo Milanese e Cornaredo

Nel pomeriggio l’assessore Bertolaso si è spostato a Settimo Milanese (via della Libertà, 33). La struttura, identificata come punto di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria per la popolazione residente nei Comuni del Distretto Rhodense, garantisce tutti i servizi previsti dalla normativa nazionale. È presente uno sportello psicologico, ad accesso diretto, rivolto alla fascia di popolazione a partire dai 18 anni di età.

Ultima tappa, la Casa di Comunità di Cornaredo (via Vanzago, 58). Come in tutte le Case di Comunità, anche qui è presente l’Ambulatorio Medico Territoriale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20.

La mission di tutte le strutture è assicurare la presa in carico globale, continuativa e multiprofessionale della persona, lungo tutto il percorso di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e gestione delle condizioni croniche e di fragilità.