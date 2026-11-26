Una giornata dedicata al potenziamento della sanità territoriale e della rete ospedaliera in provincia di Varese, per avvicinare i servizi sanitari e sociosanitari ai cittadini. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, insieme al direttore generale dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi, ha partecipato alle inaugurazioni delle nuove Case di Comunità di Castellanza, Fagnano Olona e Somma Lombardo e l’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo. L’obiettivo delle nuove strutture è garantire risposte sempre più appropriate ai bisogni di salute della popolazione.

Bertolaso: Asst Valle Olona realtà fatta con professionalità, impegno e passione

“Quello che ho visto oggi nell’Asst Valle Olona – afferma l’assessore Guido Bertolaso – è una sanità che lavora con grande professionalità, impegno e passione. Stiamo portando avanti un cambiamento importante per rendere l’assistenza sempre più vicina ai cittadini. Le Case di Comunità rappresentano un punto di riferimento per la presa in carico, soprattutto delle persone con patologie croniche e fragilità, favorendo il raccordo tra professionisti e servizi sanitari e sociosanitari. L’Ospedale di Comunità completa questa rete, offrendo una risposta a chi ha bisogno di cure a bassa intensità clinica, in continuità con l’ospedale per acuti e con i servizi territoriali”.

“Non vogliamo che l’ospedale sia l’unico riferimento della sanità: stiamo costruendo un modello fondato sulla prossimità, sulla collaborazione e sulla centralità della persona. Abbiamo aperto tutte le Case di Comunità in Lombardia – sottolinea l’assessore Bertolaso – e ora dobbiamo consolidarne il funzionamento e soprattutto far conoscere ai cittadini i servizi che possono trovare. È un percorso di riorganizzazione che richiede flessibilità e capacità di adattarsi, ma che stiamo portando avanti concretamente”.

Le risorse

Le strutture, realizzate con fondi Pnrr e regionali, sono pensate per favorire l’accessibilità ai servizi, la continuità assistenziale e il coordinamento tra i diversi professionisti della salute, offrendo ai cittadini un riferimento più vicino ai luoghi di vita e alle esigenze quotidiane. Le risorse stanziate per la Casa di Comunità di Castellanza (viale Don Minzoni, 25) ammontano a un totale di 2,6 milioni di euro; 3,6 milioni di euro per la Casa di Comunità di Fagnano Olona (piazza Gramsci, 1); 1,5 milioni per la Casa di Comunità di Somma Lombardo (via Cavour, 2); 3,5 milioni per l’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo (via Bellini, 29).

I servizi

All’interno delle Case di Comunità svolge un ruolo centrale il Punto unico di accesso (Pua), nel quale i cittadini possono avvalersi di servizi come l’ambulatorio vaccinale, l’ufficio scelta/revoca, ambulatori specialistici e consultori familiari. L’Ospedale di Comunità completa il modello sanitario fornendo una risposta assistenziale intermedia tra il ricovero ospedaliero e il domicilio, destinata in particolare alle persone che necessitano di assistenza sanitaria a bassa intensità clinica e di un percorso di cura e recupero prima del rientro al proprio domicilio.

L’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo dispone di 11 stanze di degenza (20 posti letto totali), un ambulatorio di reparto e una palestra. Particolare rilevanza assume inoltre il raccordo organizzativo con i servizi territoriali e con la rete ospedaliera interna al ‘Bellini’ che consente di garantire accesso facilitato a prestazioni diagnostiche, consulenze specialistiche e approfondimenti clinici quando necessari, mantenendo al contempo il profilo assistenziale proprio della struttura intermedia.

Bianchi (Asst Valle Olona): strutture punto di riferimento per i cittadini

“Le nuove strutture – evidenzia il direttore generale Daniela Bianchi – rappresentano un importante investimento per il territorio e costituiscono un punto di riferimento per i cittadini, grazie a un modello assistenziale orientato alla prossimità, all’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari e alla presa in carico dei bisogni delle persone, con particolare attenzione ai pazienti fragili e cronici”.