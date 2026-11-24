Risorse per garantire la piena fruibilità dell’infrastruttura e valorizzare il cicloturismo

(LNotizie – Milano, 24 nov) Regione Lombardia stanzia 150.000 euro per la gestione e la manutenzione del tratto lombardo della Ciclovia del Sole, compreso tra Ponti sul Mincio e Moglia, in provincia di Mantova. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che dà il via libera allo schema di accordo con la Provincia di Mantova per l’erogazione di un contributo straordinario destinato a coprire le spese urgenti e impreviste sostenute nel 2026 per garantire la sicurezza e la fruibilità dell’infrastruttura.

Il tratto lombardo della Ciclovia del Sole nel mantovano – La Ciclovia del Sole, parte della rete nazionale delle ciclovie turistiche, collega Verona a Firenze attraversando Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Il tratto lombardo si sviluppa interamente nel territorio mantovano, da Ponti sul Mincio, al confine con il Veneto, fino a Moglia, al confine con l’Emilia-Romagna. La gestione e la manutenzione dell’infrastruttura sono disciplinate da una convenzione sottoscritta nel marzo 2025 tra Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Parco regionale del Mincio.

Assessore Terzi: investiamo nella sicurezza delle infrastrutture ciclistiche – “Con questo provvedimento – evidenzia l’assessore Terzi – rispondiamo a un’esigenza concreta del territorio, mettendo a disposizione della Provincia di Mantova 150.000 euro per sostenere le attività necessarie a mantenere la Ciclovia del Sole in condizioni di sicurezza ed efficienza. La manutenzione delle infrastrutture ciclabili è fondamentale per garantirne la piena fruibilità nel tempo, a beneficio sia dei cittadini sia dei numerosi cicloturisti che scelgono di attraversare la Lombardia. Come Regione, il nostro impegno è fare in modo che queste infrastrutture siano non soltanto realizzate, ma anche adeguatamente mantenute, affinché possano continuare a rappresentare una risorsa per le comunità locali”.

Gli interventi di manutenzione – Le attività di gestione comprendono la pulizia del percorso, la rimozione dei rifiuti, il taglio della vegetazione, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la sostituzione dei segnali danneggiati. Sono inoltre previsti interventi localizzati sulla pavimentazione, sui parapetti e sui cordoli, oltre alla manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque e alla gestione dei dispositivi di controllo e monitoraggio presenti lungo il tracciato. (LNotizie)

gor