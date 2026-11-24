Percorsi ciclabili sicuri e fruibili per valorizzare il territorio e promuovere il cicloturismo lungo il Po. Con questo obiettivo Regione Lombardia stanzia 236.000 euro a favore della Provincia di Pavia per la manutenzione ordinaria e la gestione di due tratti della Ciclovia Turistica Nazionale Vento. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Pavia e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo).

Le risorse regionali saranno ripartite in due annualità: 118.000 euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. L’accordo le affida alla Provincia di Pavia per assicurare una manutenzione uniforme lungo il percorso, nel rispetto degli standard previsti per le ciclovie turistiche nazionali.

Assessore Terzi: garantire nel tempo la qualità delle infrastrutture ciclabili

“L’impegno di Regione Lombardia per lo sviluppo della mobilità ciclistica non si esaurisce con la realizzazione di nuove infrastrutture – sottolinea l’assessore Terzi – ma prosegue attraverso interventi che ne garantiscano nel tempo la sicurezza e la fruibilità, preservando il valore degli investimenti effettuati per la loro realizzazione. Con queste risorse sosteniamo la Provincia di Pavia nelle attività di gestione e manutenzione di un’opera di rilevanza nazionale come la Ciclovia Vento, che rappresenta un’importante opportunità di crescita per i territori attraversati. La collaborazione con gli enti locali è fondamentale per lo sviluppo di una rete ciclabile sempre più estesa, interconnessa e funzionale”.

I tratti della Ciclovia VENTO interessati dall’accordo

Il provvedimento riguarda due lotti funzionali della Ciclovia Vento: quello pavese compreso tra Pavia e San Rocco al Porto (tratta L3), i cui lavori sono stati ultimati il 30 giugno 2026, e quello tra il confine Piemonte-Lombardia e Pavia (tratta L2), per il quale è previsto il completamento dei lavori entro il 2027.

Nel territorio pavese, la tratta L3 attraversa i Comuni di Valle Salimbene, Linarolo, Belgioioso, Torre de’ Negri, Spessa, San Zenone al Po, Zerbo, Pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po.

La tratta L2 interessa invece i Comuni di Casei Gerola, Cornale e Bastida, Mezzana Bigli, Silvano Pietra, Corana, Cervesina, Pancarana, Bastida Pancarana, Sommo, Cava Manara, Travacò Siccomario e Pavia.