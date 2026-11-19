La grande atletica internazionale torna protagonista a San Vittore Olona (Milano) con l’edizione numero 94 della Cinque Mulini, una delle corse campestri più prestigiose e longeve al mondo. L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, quando alcuni dei migliori specialisti del cross si sfideranno lungo lo storico tracciato che attraversa i mulini della Valle Olona. La manifestazione, organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, è stata presentata a Palazzo Lombardia.

Picchi: un evento che unisce sport, storia e identità del territorio

“La 94ª edizione della Cinque Mulini – ha commentato il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, in videocollegamento – è un appuntamento di prestigio per la Lombardia e per il mondo dell’atletica. Un patrimonio di tradizione e valori sportivi, reso possibile dall’impegno dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906. Attraverso i bandi dedicati ai grandi eventi sportivi, Regione Lombardia sostiene manifestazioni come questa, riconoscendone il valore per i territori. Correre alla Cinque Mulini significa ripercorrere la storia dell’Olona e dei suoi mulini, simboli dell’antica identità economica e sociale del Milanese. Grande emozione anche per la partecipazione di Yeman Crippa, un grande maratoneta italiano, campione europeo dei 10.000 metri: una storia di riscatto e determinazione che rende orgogliose l’Italia e la Lombardia”.

Una tradizione sportiva di massimo livello lunga oltre 90 anni

Nata nel 1933, la Cinque Mulini ha visto sfidarsi, nel corso della sua storia, generazioni di campioni olimpici e mondiali, mantenendo intatto il fascino di un percorso unico nel suo genere. Anche quest’anno la manifestazione è inserita nel circuito World Athletics Cross Country Tour Gold, il massimo livello internazionale della specialità.

Yeman Crippa e Micol Majori i protagonisti della 94ª edizione

Tra gli atleti attesi al via figurano Yeman Crippa, uno dei principali interpreti del mezzofondo italiano, e Micol Majori, medaglia di bronzo nei 5.000 metri agli Europei di Birmingham 2026. La gara rappresenterà inoltre un importante banco di prova in vista dei Campionati Europei di corsa campestre, in programma il 13 dicembre 2026 a Belgrado. Oltre alle prove riservate agli atleti di livello internazionale, il programma prevede inoltre competizioni per diverse categorie, dai cadetti ai master.

Sostenibilità, tutela dell’ambiente e valorizzazione della Valle Olona

L’edizione numero 94 della Cinque Mulini conferma anche l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio. L’evento aderisce al programma internazionale ‘Athletics for a Better World‘ di World Athletics, che promuove l’organizzazione di eventi sportivi sostenibili e socialmente responsabili. Un impegno che si traduce nella gestione responsabile delle risorse, riduzione dei rifiuti, sensibilizzazione ambientale, coinvolgimento delle scuole, valorizzazione del volontariato e promozione di uno sport accessibile e capace di lasciare un’eredità positiva.