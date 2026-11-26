In merito alle dichiarazioni diffuse da Asgi, Emergency e Naga sull’introduzione del codice ENI in Lombardia, la Direzione generale Welfare precisa che non corrisponde al vero che, prima della deliberazione regionale del 16 novembre 2026, i cittadini comunitari indigenti e senza copertura sanitaria fossero privati dell’accesso alle cure.

Assistenza sanitaria prevista dal 2008 con codice identificativo CSCS

Regione Lombardia garantiva già l’assistenza sanitaria a questa categoria di persone, dal 2008 attraverso il codice identificativo CSCS (Comunitario Senza Copertura Sanitaria), introdotto con la Circolare regionale n. 4/SAN del 2008, in attuazione delle indicazioni del Ministero della Salute. Tale codice consentiva l’accesso alle prestazioni sanitarie urgenti e indifferibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La deliberazione n. XII/7103 del 16 novembre 2026, dunque, non introduce per la prima volta il diritto alle cure per queste persone, né amplia la platea dei beneficiari o le prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale. Come specificato espressamente nel provvedimento, il codice ENI è introdotto in sostituzione del precedente CSCS, mantenendo gli stessi requisiti di accesso e le medesime prestazioni sanitarie già garantite.

Si tratta di una modifica di natura amministrativa, finalizzata ad uniformare il sistema lombardo al modello adottato dalla maggior parte delle Regioni italiane e a rendere omogenee le modalità di identificazione e rendicontazione degli assistiti.