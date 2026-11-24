(LNotizie – Milano, 24 nov) Rafforzare a livello nazionale e internazionale la competitività degli ecosistemi della ricerca e innovazione lombardi, promuoverne la sostenibilità economica, ambientale e sociale e accrescerne la capacità di rispondere alle sfide e alle trasformazioni globali. Sono questi gli obiettivi del bando ‘Cluster Tecnologici per l’Innovazione – Edizione 2026’, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

Il provvedimento dà continuità al sostegno regionale ai Cluster Tecnologici lombardi, valorizzando le iniziative di maggior successo sviluppate nell’ambito della precedente edizione, orientandone l’azione verso le evoluzioni tecnologiche e le traiettorie emergenti di maggiore interesse per gli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione.

In particolare, l’edizione 2026 del bando pone l’accento sulle tecnologie strategiche e di frontiera, sul potenziamento delle infrastrutture di ricerca e innovazione, sul rafforzamento dei servizi avanzati per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della conoscenza e sullo sviluppo di competenze ad alta specializzazione e sull’attrazione di talenti, favorendo un raccordo tra competenze scientifiche, capacità produttive ed eccellenze presenti sul territorio.

Fermi: rafforziamo gli ecosistemi lombardi – “I Cluster contribuiscono attivamente a sostenere la ricerca, l’innovazione e la competitività del sistema – osserva l’assessore Fermi – fornendo servizi agli associati, fungendo da organi di consultazione autorevoli, mappando le competenze degli associati, partecipando a progetti e reti europee, proponendo seminari formativi e informativi specifici per ambito di competenza. La misura proposta, dunque, è volta a rafforzare la capacità degli ecosistemi lombardi di anticipare le evoluzioni tecnologiche, favorire l’emersione di nuove opportunità e progettualità e consolidare il proprio posizionamento nelle reti e nelle iniziative di livello nazionale ed europeo, anche in vista del futuro ciclo di programmazione europea 2028-2034”.

Le risorse e le agevolazioni in campo – Il bando si inserisce nel percorso avviato con il provvedimento dello scorso anno che ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per le annualità 2025, 2026 e 2027. Per il bando ‘Cluster Tecnologici per l’Innovazione – Edizione 2026’ sono previste risorse pari a 1 milione di euro.

L’agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo dell’85% del costo ammesso per la predisposizione e l’attuazione del Piano di attività.

Ciascun Cluster Tecnologico lombardo sarà chiamato a predisporre e attuare appunto un Piano di attività della durata di 12 mesi, da avviare entro la conclusione del precedente Piano finanziato nell’ambito dell’edizione 2025 del bando e, comunque, entro il 30 settembre 2027.

Il Piano dovrà individuare le priorità di intervento e le traiettorie tecnologiche, strategiche ed emergenti, sulle quali il Cluster intende concentrare la propria azione, traducendole in iniziative e attività concrete, coerenti con il proprio ambito di specializzazione e con le competenze dell’ecosistema di riferimento.

Le iniziative attivate con l’edizione precedente del bando – Il valore della misura trova riscontro anche nelle iniziative sviluppate dai Cluster nell’ambito dell’edizione precedente.

Tra queste, ‘Seveso50’ promossa dal Cluster Lombardy Green Chemistry Association, ha coinvolto circa 360.000 cittadini, 500 studenti e oltre 20 partner istituzionali in sei Comuni della Brianza. Attraverso attività educative, eventi culturali e iniziative di divulgazione scientifica, il progetto ha contribuito a valorizzare la memoria dell’incidente Icmesa, promuovendo al contempo la cultura della sostenibilità e della tutela ambientale.

Un altro esempio è ‘TALES – The Art of Life Sciences’ del Cluster Life Science che ha promosso il dialogo tra ricerca e società attraverso il linguaggio delle immagini, coinvolgendo 148 giovani ricercatrici e ricercatori appartenenti a 32 realtà del sistema lombardo delle scienze della vita. Le opere realizzate sono state esposte nelle principali stazioni della metropolitana di Milano e raccolte in una galleria digitale, contribuendo ad avvicinare la ricerca scientifica ai cittadini.

“Sono due esperienze molto diverse tra loro – conclude l’assessore Fermi – ma mostrano concretamente cosa significa portare la scienza, la ricerca e l’innovazione fuori dai laboratori e metterle in relazione con cittadini, giovani e territori. Anche attraverso iniziative come queste i Cluster rafforzano il dialogo tra conoscenza e società e contribuiscono a rendere l’ecosistema lombardo sempre più aperto riconoscibile e competitivo”. (LNotizie)

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