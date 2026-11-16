Al via la protonterapia al Cnao di Pavia: 200 pazienti in più all’anno

Oltre 200 pazienti in più all’anno potranno essere trattati, a regime, al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia grazie alla nuova protonterapia a fasci rotanti. La tecnologia, realizzata da Hitachi e installata nel Centro pavese, consente di orientare il fascio di protoni a 360 gradi intorno al paziente, migliorando la precisione dei trattamenti e riducendo l’esposizione dei tessuti sani.

I primi trattamenti con il nuovo sistema sono iniziati a ottobre 2026. Si tratta di un importante passo avanti per l’oncologia di precisione, in particolare per le neoplasie più complesse e per i tumori pediatrici, dove è fondamentale proteggere il più possibile gli organi e i tessuti sani in fase di sviluppo.

Protonterapia al Cnao di Pavia: le caratteristiche della tecnologia

La nuova tecnologia permette di colpire il tumore da diverse angolazioni, adattando con maggiore flessibilità la distribuzione della dose alle caratteristiche di ogni paziente. Tra i vantaggi anche una maggiore rapidità nella preparazione e nell’esecuzione delle sedute e nuove possibilità di trattamento per tumori vicini a organi delicati, in movimento o situati in aree anatomiche difficili da raggiungere.

“La nuova protonterapia rotante – ha dichiarato l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso – rappresenta un passo avanti importante nella cura dei tumori e conferma il ruolo di primo piano del Cnao di Pavia nella ricerca e nell’innovazione oncologica. Questa tecnologia assume un valore ancora più significativo per i pazienti pediatrici: intervenire con maggiore precisione, limitando l’esposizione dei tessuti sani e degli organi in via di sviluppo, significa ridurre il rischio di effetti collaterali e tutelare la qualità di vita dei bambini anche nel lungo periodo. Proprio ai piccoli pazienti e alle loro famiglie è stata dedicata anche la recente visita di Papa Leone XIV al Cnao, un momento importante che ha richiamato l’attenzione sul valore della cura e della ricerca. L’incontro con quei bambini ci ricorda che dietro ogni progresso scientifico ci sono persone e famiglie che guardano alla medicina con fiducia e speranza”.

La collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

“In questo quadro si inserisce anche la collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, un altro punto di riferimento per l’oncologia pediatrica. Mettere in comune esperienze, competenze cliniche e capacità di ricerca tra centri di così alto livello significa rafforzare la qualità dei percorsi di cura e offrire ai bambini le migliori opportunità terapeutiche. Al Cnao arrivano pazienti da tutta Italia: un’eccellenza che va ben oltre i confini regionali. È un risultato che nasce da anni di esperienza e da investimenti continui nell’innovazione. Regione Lombardia crede nel Cnao e continuerà a sostenerne lo sviluppo, per offrire a un numero sempre maggiore di pazienti, adulti e bambini, nuove possibilità di cura e una migliore qualità di vita”.

I trattamenti indicati

Grazie alle sue peculiarità, la nuova protonterapia a fasci rotanti è particolarmente indicata per trattare tumori vicini a organi in movimento, per la capacità di sincronizzare l’erogazione del fascio con i movimenti del paziente (ad esempio, durante la respirazione) neoplasie estese, che richiedono un largo campo di fascio, in grado di irraggiare superfici più ampie. E inoltre neoplasie che risultano più difficili da raggiungere con un fascio fisso o che si trovano in sedi critiche (es. strutture ottiche, encefalo, tronco encefalico) e in regioni anatomiche complesse, come il distretto toracico e toraco-addominale. Infine tumori solidi pediatrici, dove è cruciale ridurre l’irradiazione dei tessuti sani e la quantità complessiva di radiazione depositata nell’organismo, per minimizzare il rischio di effetti avversi tardivi, preservando lo sviluppo e la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti.

Dal 2011, anno del primo trattamento, il Cnao ha curato oltre 6.400 pazienti, di cui più di 300 bambini, utilizzando protoni e ioni carbonio. Una struttura di eccellenza internazionale, tra gli otto centri al mondo dotati di una tecnologia multiparticella di questo tipo.

Cnao: nuova tecnologia traguardo ingegneristico e clinico

Il presidente del Cnao, Gianluca Vago, ha sottolineato che “la nuova tecnologia rappresenta un traguardo non soltanto ingegneristico, ma soprattutto clinico, grazie alla possibilità di trattare oltre 200 pazienti in più ogni anno. Fondamentale la collaborazione con Hitachi e il sostegno del Ministero della Salute e di Regione Lombardia nello sviluppo del Centro”.

Sul fronte pediatrico, Sabina Vennarini, responsabile della Radioterapia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e collaboratrice clinica del Cnao, ha evidenziato l’importanza della maggiore precisione nella pianificazione delle cure. “Il nuovo sistema – ha aggiunto – consente infatti di adattare meglio il trattamento alle caratteristiche anatomiche dei bambini, proteggendo gli organi sani e riducendo il rischio di effetti collaterali nel lungo periodo. Centrale anche la collaborazione tra Cnao e i centri specialistici pediatrici per ampliare progressivamente l’accesso alle cure”.

Anche Hitachi, attraverso la Senior Vice President Lorena Dellagiovanna, ha rimarcato il valore della collaborazione con il Cnao, sottolineando come l’integrazione tra competenze cliniche e ricerca scientifica e tecnologia avanzata possa tradursi in trattamenti sempre più precisi e personalizzati, con benefici concreti per i pazienti.