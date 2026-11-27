“Il Consorzio Agrario di Cremona si inserisce a pieno titolo in quello che in questa provincia possiamo definire l’Università dell’agricoltura e della zootecnia. E i primi 130 anni del Consorzio Agrario provinciale costituiscono una tappa fondamentale a sostegno del sistema agro-zootecnico territoriale, grazie ai servizi che offre l’azienda in chiave di commercializzazione, ma anche nel segmento della formazione. Il Consorzio Agrario di Cremona è un acceleratore di notizie e un ‘boost‘ per l’innovazione in agricoltura”.

Così l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, intervenendo giovedì 26 novembre 2026 all’evento dedicato ai 130 anni del Consorzio Agrario di Cremona, nel corso dell’81ª edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali.

Consorzio Cremona, cruciale anche per sostenibilità

Il ruolo del Consorzio Agrario di Cremona, università per agricoltura e zootecnia, sarà cruciale anche in funzione del percorso di sostenibilità che chiede l’Unione europea. “La Commissione Ue – ha concluso Beduschi – ci chiede di essere attenti all’ambiente. Un grande aiuto arriverà proprio dai consorzi agrari, un sistema che grazie alla mangimistica, ai servizi e alla consulenza accompagnerà la crescita e l’evoluzione delle aziende agricole e delle stalle”.