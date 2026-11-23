Oltre 327.000 euro per ‘Progetti innovativi per il contenimento della nutria‘ di cinque province lombarde. Lo ha deciso l’assessorato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia approvando un decreto per 327.076 euro.

Interessate cinque province

Cinque, come detto, le Province che hanno inoltrato domanda e che sono state ammesse al finanziamento con un decreto. La ripartizione dei fondi in base alle richieste di contributo per la realizzazione di progetti sperimentali ha portato al seguente stanziamento: alla Provincia di Mantova euro 80.000; a quella di Bergamo 80.000 euro; a Pavia 79.910 euro; a Brescia 79.666 euro e, a Lecco, 7.500 euro.

I fondi per il contenimento delle nutrie in Lombardia

“I fondi – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi – rientrano nell’ambito del Piano triennale per l’eradicazione, il controllo e il contenimento delle nutrie, una specie invasiva, che arreca gravi danni all’agricoltura e mette seriamente a rischio l’equilibro idrogeologico e la sicurezza danneggiando gli argini dei corsi d’acqua e delle strade sovrastanti. Per questo sono necessarie azioni di contrasto, anche innovative, insieme agli enti locali, per contenere la specie alloctona, fino ad arrivare all’eradicazione della stessa”.

Beduschi: grazie al lavoro territoriale

Dall’assessore Beduschi arriva un ringraziamento “a tutti i territori che hanno fatto proposte innovative e invito ad attivarsi tutti quelli che non hanno ancora organizzato una rete virtuosa di collaborazione tra Polizie provinciali e mondo venatorio. Depopolare questa specie è una missione altamente impegnativa, che necessita di capillarità di azione. Sacche di inerzia possono in parte vanificare comportamenti virtuosi come quelli oggi giustamente valorizzati”.