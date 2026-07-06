LNotizie-Formazione socio-sanitaria, assessore Tironi: in Lombardia oltre 1.400 nuovi Oss e Asa con i corsi finanziati da Regione

Assessore Bertolaso: rispondiamo alla crescente domanda di cure di qualità alle persone più fragili

(LNotizie – Milano, 06 lug) Sono 1.400 i futuri Oss, Operatori socio-sanitari, e Asa, Ausiliari socio-assistenziali, che entreranno in servizio dopo aver frequentato appositi corsi di formazione finanziati da Regione Lombardia con fondi FSE+ 2021-2027 e superato gli esami di abilitazione.

Si è infatti chiuso il bando predisposto con l’intento di formare nuove figure qualificate nel settore socio-assistenziale e sanitario al fine di rispondere ad un fabbisogno rilevato. L’iniziativa ha registrato una positiva risposta strutturale e di partecipazione su tutto il territorio regionale.

Assessore Tironi: un lavoro di squadra per dare risposte efficaci – “Grazie ad una stretta collaborazione con l’assessorato al Welfare che ci ha aiutato ad individuare le specifiche posizioni aperte delle Rsa lombarde – ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – siamo riusciti in poco tempo a dare una risposta molto efficace”.

“I corsi finanziati – ha proseguito – rispondono a una precisa e fondamentale funzione sociale, poiché si rivolgono a soggetti disoccupati che difficilmente avrebbero le risorse economiche per sostenere il costo di una formazione in regime privato, offrendo loro un’opportunità di reinserimento lavorativo”.

Inclusione sociale e competitività dei servizi – Il sistema della formazione socio-sanitaria lombarda, per rispondere in maniera puntuale alle esigenze espresse del territorio, si è mosso su un doppio binario strategico, capace di coniugare l’inclusione sociale alla competitività dei servizi assistenziali.

Assessore Bertolaso: figure che assicurano cure di qualità alle persone più fragili – “Asa e Oss – chiarisce l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – sono figure strategiche per il funzionamento del sistema socio-sanitario lombardo. Formare nuovi professionisti significa garantire servizi più solidi, rispondere alla crescente domanda di assistenza e assicurare cure di qualità alle persone più fragili. Proprio in quest’ottica, in stretta e costante sinergia con l’assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, abbiamo definito i percorsi formativi sulla base del fabbisogno reale delle strutture e dei territori”.

I corsi finanziati – Al momento risultano ammessi a finanziamento 60 progetti, per un totale di circa 1.400 discenti. Nello specifico, risultano già avviati 57 corsi sul territorio regionale, così suddivisi tra le due qualifiche professionali:

26 corsi Asa

31 corsi Oss.

L’attivazione ha interessato capillarmente l’intera regione, garantendo l’avvio di almeno un corso (tra Asa e Oss) in ciascuna provincia lombarda.

Chi partecipa ai corsi – La platea dei corsisti è composta per l’86% da donne. Il 56% degli iscritti ha un’età superiore ai 40 anni. In particolare, dopo Milano, sono Varese e Bergamo le province che registrano il maggior numero di partecipanti. Questo il dettaglio:

Milano (MI): 20%

Varese (VA): 17%

Bergamo (BG): 17%

Brescia (BS): 13%

Monza e Brianza (MB): 10%

Pavia (PV): 9%

Como (CO): 4%

Lodi (LO): 4%

Lecco (LC): 2%

Cremona (CR): 2%

Mantova (MN): 2%

Sondrio (SO): 2%. (LNotizie)

ben/gor