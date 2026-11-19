La Dichiarazione di Mantova sulle Indicazioni Geografiche approda a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo con l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, presidente di turno di Arepo, l’Associazione delle Regioni europee con prodotti d’origine. L’occasione è stata la presentazione della 23ª edizione di Cibus, rassegna di Fiere di Parma dedicata al settore agroalimentare, in programma dal 4 al 6 maggio 2027 nella città emiliana.

Beduschi: IG ineguagliabile strumento di competitività

“Le Indicazioni Geografiche – ha detto Beduschi – sono un ineguagliabile strumento di competitività a livello mondiale, in grado di sviluppare a livello europeo un valore pari a 80 miliardi di euro. Ventuno miliardi di questi in Italia, con la Lombardia terza realtà in Italia con 2,9 miliardi di euro, alle spalle di Veneto ed Emilia-Romagna. Grazie a una rete di produzioni Dop, Igp e Stg è possibile creare opportunità per il territorio non delocalizzando, ma esportando prodotti unici per storia, tradizione e qualità. In grado di generare valore aggiunto per le filiere, per le comunità e le aree rurali, anche grazie al turismo enogastronomico, che in Italia vale tra i 9 e i 12 miliardi”.

Nel futuro Piano d’Azione delle IG, “i sei punti chiave della Dichiarazione di Mantova – ha ribadito l’assessore – dovranno trovare una corretta collocazione, così come condiviso nell’ultima assemblea di Arepo”. Fra gli obiettivi menzionati, “accompagnare le IG lungo tutto il loro ciclo di vita, trasformare la tutela giuridica in valore economico concreto per i produttori e in reddito per i territori, rafforzare la governance multilivello e il ruolo delle Regioni come partner strategici della cooperazione con i produttori; favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole e la resilienza delle aree rurali; sostenere innovazione e adattamento climatico senza introdurre nuovi oneri amministrativi superflui; promuovere la qualità certificata come argine a una globalizzazione orientata solo ai volumi”.

All’incontro a Bruxelles hanno partecipato anche l’ad di Fiere di Parma, Antonio Cellie, gli europarlamentari Carlo Fidanza, Stefano Bonaccini, Salvatore De Meo, e il presidente di Nomisma, Paolo De Castro.