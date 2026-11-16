Da Regione 34,2 milioni per 68 interventi di difesa del suolo

La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di contrasto del dissesto idrogeologico, che prevede, tra l’altro, uno stanziamento di 34,2 milioni di euro per 68 interventi urgenti di difesa del suolo nelle 12 province della Lombardia.

Il provvedimento, proposto dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Entri locali, Montagna) si aggiunge a quello di maggio (che aveva destinato quasi 38 milioni per oltre 60 interventi), confermando un’attenzione costante da parte di Regione per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Difesa del suolo: 68 interventi nelle 12 province

L’elenco degli interventi include, tra l’altro, la realizzazione di nuove aree di laminazione per contrastare le esondazioni dei corsi d’acqua, il consolidamento dei versanti montani e lavori di rifacimento di infrastrutture danneggiate da eventi franosi. Tra i finanziamenti più corposi quello per la messa in sicurezza del versante a monte della strada provinciale 10 nei comuni di Civo e Morbegno, in provincia di Sondrio (1,9 milioni di euro), l’intervento di ripristino del corso d’acqua della Valle dei Mulini a Cevo, in provincia di Brescia (1,7 milioni di euro). Stanziamenti importanti anche per lo svaso di materiale dal torrente Val Rabbia, nei comuni bresciani di Sonico e Berzo Demo (1,5 milioni di euro) e per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dei canali di scolo delle acque meteoriche in territorio comunale di Gussola, in provincia di Cremona (1,5 milioni di euro).

Garantire sicurezza delle aree a rischio

“Con questo piano il secondo a distanza di pochi mesi, – ha spiegato l’assessore Comazzi – siamo intervenuti rapidamente per dare un sostegno concreto ai comuni colpiti dalle recenti e intense ondate di maltempo, come quelle che hanno interessato ampie porzioni del territorio bresciano e della Val Brembana”.

“Grazie alle importanti risorse allocate – ha sottolineato – sarà possibile garantire la messa in sicurezza delle aree più a rischio, così come delle tante famiglie, imprese e attività comprese al loro interno. Nel riparto dei fondi, inoltre, seguendo l’elenco delle priorità abbiamo tenuto conto delle istanze di ciascuna provincia, senza lasciare indietro nessuno”.

“La difesa del suolo – ha concluso Comazzi – è un tema centrale nell’azione amministrativa di Regione Lombardia perché incide innanzitutto in maniera diretta sulla vita delle persone”.

Risposte rapide ed efficienti

“Investire nella mitigazione del rischio idrogeologico – ha precisato l’assessore La Russa – significa agire in modo concreto sulla prevenzione, che resta l’arma più efficace per tutelare l’incolumità pubblica. Questi interventi strutturali non solo riducono drasticamente la vulnerabilità dei nostri territori di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi, ma agevolano anche il lavoro quotidiano dei volontari e degli operatori della Protezione Civile, sempre in prima linea durante le emergenze. La sinergia tra gli Assessorati dimostra la volontà della Giunta di garantire risposte rapide ed efficaci per la sicurezza delle nostre comunità”.

Aiuti concreti alla resilienza dei territori

“Questa delibera – ha ribadito l’assessore Sertori – conferma la vicinanza di Regione Lombardia ai suoi territori per attuare quegli interventi assolutamente prioritari e utili a garantire l’aumento della loro resilienza. Siamo sempre a fianco dei nostri enti locali e ne sosteniamo convintamente, e concretamente, gli sforzi per aumentare la difesa del territorio. Si tratta di risorse importanti, in sinergia con altri canali regionali di supporto economico a favore degli enti locali, destinati alla sicurezza di diverse zone della Lombardia di cui ne gioveranno certamente abitanti e imprese locali”.

Questo l’elenco dei finanziamenti, suddiviso per provincia.