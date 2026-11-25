Finanziati progetti in tutte le province lombarde

(LNotizie – Milano, 25 nov) Regione Lombardia mette in campo 63 milioni di euro per finanziare 180 Distretti del Commercio distribuiti su tutto il territorio, confermando e rafforzando il proprio impegno a sostegno del settore.

La misura, promossa su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, premia i migliori progetti presentati dagli enti locali – Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni – in partenariato con le associazioni di categoria.

L’intervento si inserisce nella strategia regionale di sostegno alle economie locali e di valorizzazione del commercio di prossimità, un settore fondamentale per il sistema economico lombardo, non soltanto per il suo contributo in termini di attività imprenditoriale e occupazione, ma anche per il ruolo che svolge nella vitalità, nell’attrattività e nella sicurezza dei territori.

Guidesi: sempre più forte la collaborazione tra Regione, imprese ed enti locali – “Continuiamo a investire sul commercio – sottolinea l’assessore Guidesi – perché rappresenta una componente fondamentale della nostra economia e un presidio insostituibile per le comunità. I Distretti si stanno dimostrando uno strumento efficace, perché mettono nelle condizioni di lavorare insieme istituzioni, imprese e associazioni, trasformando le esigenze dei territori in progettualità e investimenti concreti. Stiamo costruendo un rapporto sempre più forte tra Regione, imprese ed enti locali: una squadra vincente”.

La misura finanzia interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, la realizzazione e la gestione di servizi comuni a beneficio di imprese, utenti e visitatori, le attività di governance e coordinamento dei Distretti, anche attraverso la figura del Manager, oltre a iniziative di animazione, promozione e organizzazione di eventi.

I destinatari della misura sono i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni aderenti a un Distretto del Commercio, sia nella forma di Distretto Urbano del Commercio (DUC) sia di Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale (DID).

L’agevolazione regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti, con un contributo massimo di 520.000 euro per i progetti di eccellenza e fino a 189.900 euro per i progetti ordinari. Le progettualità prevedono investimenti per almeno 300.000 euro.

La misura è stata definita attraverso un percorso di condivisione con Anci Lombardia e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni e sistema economico. Un elemento qualificante del provvedimento è il coinvolgimento diretto degli enti locali anche nel sostegno alle singole attività commerciali: i Comuni sono infatti chiamati a destinare risorse proprie alle imprese del territorio, attraverso bandi da 50.000 o 100.000 euro, in aggiunta agli investimenti regionali attivati per il Distretto.

Un modello che punta a moltiplicare l’efficacia delle risorse pubbliche, garantendo interventi più capillari e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze delle imprese.

Tra gli ambiti valorizzati dal provvedimento figura anche quello della sicurezza. Le attività commerciali rappresentano infatti un presidio di prossimità che contribuisce alla vivibilità e alla sicurezza degli spazi urbani. Per questo motivo, la misura sostiene anche investimenti finalizzati a migliorare le condizioni delle aree commerciali, con ricadute positive non soltanto sulle imprese, ma sull’intera comunità.

Il riparto dei finanziamenti

– Bergamo: 26 distretti finanziati con 8.930.180 euro;

– Brescia: 29 distretti finanziati con 8.969.292 euro;

– Como: 7 distretti finanziati con 2.984.311 euro;

– Cremona: 10 distretti finanziati con 4.116.965 euro;

– Lecco: 5 distretti finanziati con 1.286.367 euro;

– Lodi: 2 distretti finanziati con 963.382 euro;

– Monza Brianza: 14 distretti finanziati con 4.985.090 euro;

– Milano: 38 distretti finanziati con 14.064.651 euro;

– Mantova: 6 distretti finanziati con 2.792.155 euro;

– Pavia: 16 distretti finanziati con 4.299.528 euro;

– Sondrio: 6 distretti finanziati con 1.808.623 euro;

– Varese: 21 distretti finanziati con 7.799.450 euro;

Totale: 180 distretti finanziati con 63.000.000 euro.

A questo link l’elenco di tutti i progetti finanziati suddivisi per provincia. (LNotizie)

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