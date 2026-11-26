Presentata a BookCity Milano la mappa della lettura e dell’editoria realizzata dalla Fondazione Mondadori su dati AIE

Premiati anche 26 giovani autori vincitori del concorso ‘Futura. Raccontare la Lombardia’

(LNotizie – Milano, 26 nov) In Italia un libro nuovo su tre è pubblicato da un editore lombardo. Dalle 1.055 case editrici che hanno sede in Lombardia escono ogni anno 24.428 novità editoriali, pari al 30% del totale nazionale. È quanto emerge dalla mappa della lettura e dell’editoria in Lombardia, realizzata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori sui dati dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE).

La ricerca è stata presentata durante l’incontro ‘Futura. Nuovi sguardi sulla lettura’, organizzato nell’ambito di BookCity Milano. All’evento sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il presidente della Fondazione Mondadori Luca Formenton, il direttore dell’ufficio studi dell’AIE Giovanni Peresson e il giornalista e scrittore Pierluigi Panza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Regione Lombardia con le due edizioni del convegno ‘Futura’, ospitate al Teatro alla Scala di Milano nel 2025 e nel 2026. Un percorso di confronto con gli operatori del settore volto a valorizzare la filiera editoriale lombarda e a promuovere la diffusione della lettura.

Assessore Caruso: promuovere la lettura è una priorità per la Lombardia – “Far crescere la lettura – ha sottolineato Caruso – è una priorità per la nostra regione che ha un ruolo così rilevante nell’editoria italiana. Nei nostri Comuni, librerie e biblioteche rendono i libri accessibili e avvicinano nuovi lettori. Questa mappa ci aiuta a conoscere meglio il settore e a capire, insieme a chi ci lavora, dove è necessario il sostegno della Regione”.

Oltre 1,3 milioni di euro per 57 progetti sul territorio – “Quest’anno – ha aggiunto l’assessore – con il solo Avviso Unico Cultura abbiamo destinato oltre 1,3 milioni di euro a 57 interventi per promuovere la lettura nelle città e nei paesi, ma anche nelle aree montane e nelle periferie. Sosteniamo i bibliobus, i festival diffusi, la lettura in ospedale e in carcere, oltre alle attività di biblioterapia. Tra i progetti finanziati figurano iniziative rivolte a bambini e adolescenti e interventi per migliorare l’accessibilità della comunicazione. Altre proposte affiancano la lettura allo spettacolo dal vivo o invitano a scoprire, attraverso i libri, i siti Unesco e i cammini”.

Il Patto regionale per la lettura – “Con il Patto regionale per la lettura – ha proseguito Caruso – coinvolgiamo istituzioni, biblioteche, editori, associazioni e realtà del Terzo settore per avvicinare ai libri anche chi oggi legge poco o non legge affatto. Pensiamo in particolare ai giovani e a quanti hanno meno occasioni di leggere. Per questo vogliamo promuovere iniziative anche negli ospedali, nelle Rsa e negli istituti penitenziari”.

Oltre quattro milioni di lettori e una rete capillare di librerie e biblioteche – Con 1.055 case editrici, di cui 85 pubblicano più di 60 novità all’anno, la Lombardia rappresenta uno dei principali poli dell’editoria italiana. Sono 429.434 i titoli pubblicati da editori lombardi attualmente disponibili sul mercato.

A fronte di oltre quattro milioni di lettori, la Lombardia dispone di una rete di 691 librerie e 1.384 biblioteche, queste ultime con un patrimonio complessivo di oltre 30 milioni di volumi. La ricerca restituisce anche una fotografia della diffusione della scrittura: sono 105.000 i lombardi che hanno scritto almeno un libro, tra opere pubblicate e manoscritti ancora inediti.

‘Futura. Raccontare la Lombardia’, spazio ai giovani talenti della scrittura – L’incontro ha dato spazio anche ai 26 vincitori del concorso ‘Futura. Raccontare la Lombardia’, promosso dalla Regione e organizzato dalla Fondazione Mondadori. I loro racconti sono raccolti in un’antologia presentata al Salone del Libro di Torino 2026 e destinata alla distribuzione al pubblico.

“Per chi comincia a scrivere – ha concluso Caruso – una delle prime difficoltà è trovare un pubblico. Con il concorso ‘Futura’ abbiamo dato a 26 giovani autori la possibilità di pubblicare il proprio racconto. Dopo il Salone del Libro di Torino, l’antologia arriva a BookCity e offre ad altri lettori l’occasione di conoscere la Lombardia attraverso gli occhi di chi l’ha raccontata”. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link:

https://www.swisstransfer.com/dl/01a217e5-d9cc-7435-8a11-e920a226e38c

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardi;

– Luca Formenton, presidente Fondazione Mondadori;

– Giovanni Peresson, direttore dell’ufficio studi dell’AIE.

red