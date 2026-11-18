Regione Lombardia lancia il bando ‘Progetti Esemplari’, una nuova misura dell’assessorato Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, dedicata ai Consorzi di bonifica lombardi per sostenere la realizzazione e il potenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche integrati con sistemi di accumulo.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Massimo Sertori – è favorire l’autoconsumo dell’energia prodotta e diminuire il fabbisogno energetico legato alle attività istituzionali dei Consorzi, come irrigazione, bonifica, difesa idraulica, gestione del reticolo e sollevamento delle acque”.

Energia rinnovabile, da Regione Lombardia 17 milioni

“Regione Lombardia – continua – mette in campo 17 milioni di euro di risorse regionali, incrementabili fino a 20,5 milioni con le risorse previste dal DM MASE 421/2024, per accompagnare i Consorzi di bonifica verso una maggiore autonomia energetica attraverso la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili”.

Gli interventi che saranno ritenuti finanziabili potranno ricevere un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili.

Sertori: infrastrutture essenziale per la transizione energtica

L’iniziativa sottolinea Sertori “punta a trasformare infrastrutture essenziali per la gestione delle acque e del territorio in luoghi nei quali sperimentare concretamente la transizione energetica: fotovoltaico, idroelettrico, eolico e sistemi di accumulo potranno contribuire ad alimentare le attività istituzionali dei Consorzi, riducendone consumi ed emissioni. Il bando valorizza inoltre le soluzioni in grado di utilizzare superfici e infrastrutture già disponibili, comprese installazioni fotovoltaiche sui canali e sui bacini irrigui, con l’obiettivo di coniugare autoproduzione energetica, tutela del territorio e contenimento del consumo di suolo”.

Quando e dove fare domanda

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi dalle ore 10 dell’1 dicembre 2026 alle ore 16 del 26 gennaio 2027.