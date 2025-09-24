LNews-Foto. MILANO FASHION WEEK. IL BRAND DEL QATAR ‘AFRAA’ SCEGLIE L’ARTIGIANALITA’ MADE IN LOMBARDIA,  MAZZALI: LAVORIAMO PER ACCORDI CON ALTRE IMPRESE DI MODA DEL GOLFO

ASSESSORE ANCHE A EVENTO PROMOSSO DA AMBASCIATA EMIRATI ARABI UNITI, OGGI SEGUIRÀ ALTRE SFILATE

(LNews – Milano, 24 set) Il brand Afraa, originario di Doha, sceglie la Lombardia per realizzare la sua collezione di abbigliamento a edizione limitata. Nel quadro della Milano Fashion Week, la stilista Afraa Al-Noaimi ha infatti presentato ‘Desert Rose’ a Palazzo Visconti, con il patrocinio di Regione Lombardia.

Presenti l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale Barbara Mazzali, e l’Ambasciatore del Qatar in Italia, Khalid Yousuf Al-Sada.

Afraa, fondata a Doha nel 2019, propone una nuova collezione Made in Lombardia, terra in cui ha preso forma interamente e dove la sua sensibilità artistica di Afraa dialoga con il saper fare del Made in Italy. Il risultato coniuga memorie del suo paese d’origine con l’eccellenza artigianale lombarda, in un raffinato equilibrio tra identità culturale e innovazione contemporanea.

“Ringrazio la stilista Afraa Al-Noaimi – ha commentato l’assessore – per aver scelto la qualità del Made in Lombardia con cui ha realizzato la sua affascinante collezione ‘Desert Rose’. Questa collaborazione dimostra come anche la moda possa essere un potente strumento di dialogo tra culture, capace di valorizzare le eccellenze locali in una visione internazionale”.

“Affidare la produzione a un territorio come la Lombardia – ha proseguito – significa puntare su un tessuto manifatturiero di altissima qualità, dove artigianalità, creatività e innovazione si fondono per dare vita a prodotti unici. Grazie alla tessitura diplomatico-economica promossa dal nostro governo nazionale la Lombardia può contare su nuovi e promettenti sbocchi internazionali. Spero che quello di Afraa sia uno tra i tanti futuri accordi commerciali”.

L’assessore ha quindi ricordato che “Milano, Como e Bergamo sono i motori dell’export tessile lombardo, che rappresentando insieme oltre il 60% delle esportazioni regionali. Il settore tessile lombardo dimostra di avere un’anima profondamente radicata nel territorio, ma con lo sguardo rivolto al mondo. La Regione continuerà a sostenere le imprese con politiche concrete: infrastrutture, accesso ai finanziamenti, digitalizzazione, transizione ecologica e, soprattutto, con la fiducia nelle loro capacità di affrontare le sfide internazionali”.

Attraverso la ‘vetrina’ della Milano Fashion Week, Regione Lombardia punta, quindi, su collaborazioni internazionali, rafforzando il proprio ruolo di ponte tra l’Italia e i Paesi del Golfo, puntando su moda, design e turismo. Lo conferma l’intervento dell’assessore Mazzali al secondo appuntamento del Roadshow Italy – UAE: Italian Innovation Beyond Borders al Milano Luiss Hub a Milano, promosso dall’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, con il patrocinio di Assolombarda e in collaborazione con Dubai Chamber e Key2People. “Eventi come questo – ha sottolineato – rappresentano un’opportunità strategica per costruire relazioni tra territori e sinergie economiche, rafforzando i rapporti esteri attraverso un confronto diretto tra istituzioni, imprese e stakeholder. Regione Lombardia sostiene con convinzione queste iniziative, che pongono il nostro territorio al centro di dinamiche di cooperazione globale”.

“La partecipazione di Regione Lombardia a contesti di confronto di alto profilo, come quello promosso da Italiacamp con l’Ambasciata degli Emirati e Dubai Chambers – ha aggiunto – è il segno tangibile della volontà di attivare connessioni concrete e durature, in grado di generare impatto economico, culturale e sociale”.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA – Nel quadro della Milano Fashion Week – e sempre con uno sguardo a possibili partenership commerciali con l’estero – l’assessore Mazzali partecipa alla presentazione della collezione del brand di alta moda cinese Keqiao Runway Show Spring Summer 2026 alla Galleria Meravigli.

Questa sera la titolare della delega alla Moda in Giunta regionale interviene, al Teatro Manzoni, alla cerimonia Black Carpets AWARD dell’Afro Fashion Association, vetrina per promuovere nuovi talenti e inclusività.

“La moda – chiosa Mazzali – ha sempre trovato ispirazione nella diversità culturale, e Milano, come capitale internazionale del settore, è il luogo perfetto per valorizzarla. La Milano Fashion Week diventa così un punto d’incontro globale per professionisti, favorendo lo scambio creativo tra culture diverse”. (LNews)

