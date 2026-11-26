“Con oltre 400 brand e 22 delegazioni internazionali la Fiera del bovino da latte di Cremona è una delle più importanti per la zootecnia. Fiore all’occhiello in una regione che produce il 46,5% del latte italiano. Che si distingue per innovazione e qualità. Tanto che il 47% del nostro programma di sviluppo rurale è stato destinato al settore zootecnico. Non solo: se guardiamo alla sola filiera regionale dei formaggi Dop, che assorbe circa il 42% del latte lombardo, otteniamo un valore pari a 2 miliardi di euro”.

Lo ha detto inaugurando l’81ª edizione della Fiera del bovino da latte di Cremona giovedì 26 novembre l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi. Con lui ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, e il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani.

Investire in innovazione, anche nella zootecnia

Il grande valore aggiunto di una manifestazione internazionale come quella di Cremona è legato all’innovazione. Strategia non più procrastinabile in agricoltura e in zootecnia. “La rassegna di Cremona, giunta alla sua 81ª edizione, consente agli allevatori e alla filiera di orientarsi per continuare a investire in tecnologie per coniugare produttività, qualità, benessere animale, competitività delle filiere agricole e zootecniche – ha detto l’assessore -. Ricerca e sviluppo saranno sempre di più driver. Per contrastare i cambiamenti climatici, favorire il ricambio generazionale e sostenere la produzione e le esportazioni italiane. Tutelando allo stesso tempo il suolo, l’ambiente e il paesaggio”.

“In tre anni sono stati messi a disposizione per l’agricoltura, a livello nazionale, 17 miliardi di euro, con più di 1 miliardo destinato al rilancio delle filiere in difficoltà – ha ricordato Beduschi -. Cremona e la Lombardia possono rilanciare la linea vacca-vitello per dare un futuro alla carne bovina italiana. Cercando così di rafforzare il tasso di autoapprovvigionamento”.

A Cremonafiere il focus principale rimane il latte

“La Lombardia – ha puntualizzato l’assessore Beduschi, intervenendo al convegno ‘Valore Italia: il latte tra costi e mercati’, organizzato da Confagricoltura – si conferma la prima regione italiana nella produzione di latte vaccino. I numeri testimoniano la rilevanza economica e strategica del comparto. 3.746 allevamenti di bovini da latte. 938.595 capi bovini da latte. 6,22 milioni di tonnellate di latte prodotte nel 2025, con una crescita produttiva dell’1,73% rispetto al 2024”.

Un trend crescente delle consegne di latte anche nel 2026

Fra gennaio e agosto di quest’anno la Lombardia ha prodotto quasi 4,43 milioni di tonnellate di latte, in crescita del 4,42% sullo stesso periodo dell’anno precedente. “Il cuore di questo sistema è rappresentato dalle province di Cremona, Brescia e Mantova. Dove si concentra un modello zootecnico caratterizzato da professionalità, investimenti, elevata produttività e qualità – ha rimarcato Beduschi -. Dobbiamo in questa fase razionalizzare i costi di gestione, rafforzare gli accordi di filiera, migliorare un sistema economico che coinvolge allevatori, cooperative, trasformazione industriale, servizi e occupazione. Contribuendo in maniera determinante alla competitività dell’agroalimentare lombardo”.

La sfida è passare da un modello che premia prevalentemente la quantità a un modello che riconosce e remunera il valore. Regione Lombardia è consapevole della centralità strategica della zootecnia da latte e ha messo in campo strumenti concreti di sostegno.

“Nel 2025 – ha specificato l’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi – sono stati erogati circa 94 milioni di euro attraverso la Domanda Unica. In particolare con riferimento all’Ecoschema 1 e al sostegno accoppiato alla zootecnia. Sul fronte del benessere animale, è in fase di conclusione l’istruttoria del bando SRA30. La sua dotazione finanziaria iniziale è di 10 milioni di euro. Sono circa 1.200 le domande presentate dalle aziende del comparto lattiero”.