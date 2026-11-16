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Grazie ai frontalieri lombardi 95 milioni di ristorni ai territori

Lavena Ponte Tresa, uno dei passaggi dei frontalieri lombardi per il cui lavoro in Svizzera i loro territori di residenza ricevono ora dal Ministero, attraverso la Regione, oltre 95 milioni di fondi (foto elesi/shutterstock)

Fontana: risorse saranno destinate a Province, Comuni e Comunità Montane Sertori: soldi serviranno a realizzare progetti per migliore la qualità di vita

La Giunta regionale, su  proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore a Enti locali, Montagna e Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, ha approvato il riparto dei fondi derivanti dai ristorni dei lavoratori frontalieri lombardi pari a 95.520.322,47 di euro.  Ne beneficeranno i Comuni ricompresi in una distanza di 20 km dalla Confederazione elvetica, le Comunità Montane e le Province di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese. Questi soggetti dovranno quindi realizzare opere pubbliche di interesse generale a beneficio dei lavoratori frontalieri con preferenza per edilizia abitativa e trasporti pubblici. Se le risorse sono assegnate a enti diversi dai singoli Comuni vanno quindi privilegiati interventi di interesse di più Comuni di frontiera.

Fontana: ecco i fondi dei frontalieri lombardi

Il presidente Attilio Fontana“Con questa delibera – spiega il presidente Fontana – trasformiamo le risorse ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in opportunità concrete per i territori di frontiera. Nella fase transitoria del nuovo Accordo fiscale tra Italia e Svizzera, questi fondi consentiranno di realizzare opere pubbliche e interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali. È un modo concreto per riconoscere il contributo delle tante cittadine e dei tanti cittadini lombardi che ogni giorno lavorano oltre confine: risorse che tornano sul territorio per agevolare gli spostamenti verso il luogo di lavoro e migliorare la qualità della vita nei Comuni di residenza”.

Sertori: risorse importanti e attese dal territorio

L'assessore Massimo Sertori“Quelli dei ristorni – sottolinea l’assessore Massimo Sertori – sono fondi importanti, attesi dal territorio. Serviranno a tradurre in pratica progetti utili alla percorrenza casa-lavoro dei nostri frontalieri lombardi e anche per attuare interventi, come quelli nell’edilizia abitativa, che aumenteranno ulteriormente la qualità della vita. Gli enti assegnatari utilizzeranno infatti i fondi dei ristorni per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche che abbiano interesse generale e volte ad agevolare i lavori frontalieri dei territori beneficiari dei ristorni”.

Opere viabilistiche e per il trasporto pubblico

Strade, rotatorie e ponti, come pure altre opere viabilistiche e per il trasporto pubblico – aggiunge Sertori – sono tra gli interventi locali che vengono attuati con i ristorni. Progetti di cui certamente beneficiano i frontalieri per raggiungere il posto di lavoro in Svizzera, ma che si rivelano, ovviamente, utili, anche per la comunità locale di appartenenza e per quanti vi transitino. Possiamo dire che i nostri lombardi frontalieri ci consentono quindi di realizzare opere di interesse generale”.

I criteri del Ministero

Il Mef, in questi anni, ha predisposto uno specifico Fondo dove arrivano le risorse destinate a ogni Regione, in questo caso la Lombardia, e che devono essere erogati sulla base di criteri definiti dall’annuale decreto ministeriale.

Comuni, Comunità Montane e Province

Per quest’anno 2026, è stato stabilito che l’erogazione avvenga sulla base del numero di frontalieri residenti nei Comuni di riferimento direttamente a favore dei Comuni di confine il cui numero di frontalieri residente rappresenti almeno il 4 per cento dell’intera popolazione residente per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e almeno il 3 per cento dell’intera popolazione residente per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Fondi anche alle Comunità Montane in cui si collocano i Comuni di confine in cui il rapporto tra lavoratori frontalieri e residenti sia inferiore alle percentuali dei Comuni. E, infine, beneficiarie sono altresì le Province di riferimento per i Comuni che non rientrano nella Comunità Montane. Quale condizione necessaria, però, c’è la presentazione della programmazione dell’impiego dei fondi.

I riparti

A questo link il dettaglio delle risorse per i Comuni.

Il link del dettaglio delle risorse per le Comunità Montane.

A questo link il dettaglio delle risorse per le Province.

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