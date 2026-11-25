Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno dello spettacolo e assegna 450.000 euro per arricchire l’offerta delle sale cinematografiche. Sono stati resi noti gli esiti della linea F del bando ‘Futura – Lo spettacolo in Lombardia‘ che finanzia 33 progetti in dieci province, con contributi che vanno da 5.637 a 18.000 euro.

Con Futura sostegno al cinema della Lombardia

“Con queste risorse – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – sosteniamo la programmazione cinematografica in 33 sale diffuse sul territorio regionale. Vogliamo dare spazio anche ai film che faticano a entrare in cartellone e offrire al pubblico più occasioni per andare al cinema vicino a casa. Abbiamo voluto sostenere concretamente luoghi che in ogni parte della Lombardia rappresentano presidi di cultura, socialità e aggregazione, spesso insostituibili nelle periferie e nei paesi. Il lavoro con le scuole e le associazioni permette di avvicinare alle sale ragazzi e famiglie che oggi le frequentano poco. Sono collaborazioni che si costruiscono nel tempo e con questo finanziamento intendiamo garantirne la continuità”.

Gli obiettivi del bando

La misura sostiene le attività di programmazione e promozione cinematografica. L’obiettivo è infatti quello di ampliare e diversificare l’offerta delle sale lombarde, valorizzare il cinema di qualità e favorire la partecipazione del pubblico. E farlo con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Il bando punta inoltre a consolidare il ruolo delle sale come luoghi di incontro e di socialità per le comunità locali.

Il riparto dei finanziamenti per la Città Metropolitana

Nella Città metropolitana di Milano sono finanziati 12 progetti per complessivi 173.163 euro. Nel capoluogo vanno 18.000 euro ciascuno all’Anteo Palazzo del Cinema, al Cinema Beltrade e al Cinema Teatro Martinitt, 11.000 euro al Cinema Palestrina e 7.124 euro ciascuno al Cinema Mexico e alla Multisala Colosseo. Negli altri Comuni, i contributi sono destinati alla Sala Argentia cinema/teatro di Gorgonzola (16.428 euro), al Cinema Teatro Nuovo di Magenta (13.107 euro), all’Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (18.000 euro), all’Auditorium Comunale di Rho (18.000 euro), alla Multisala Troisi di San Donato Milanese (11.000 euro) e al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (17.380 euro).

Le risorse per le Province

In provincia di Monza e della Brianza sono assegnati 77.000 euro a cinque progetti. Il Capitol Anteo SpazioCinema di Monza e l’Excelsior Cinema & Teatro di Cesano Maderno ottengono 18.000 euro ciascuno. Al Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio vanno 16.000 euro, al Bloomcinema di Mezzago 14.000 euro e al Cineteatro Nuovo di Arcore 11.000 euro.

a cinque progetti. Il Capitol Anteo SpazioCinema di Monza e l’Excelsior Cinema & Teatro di Cesano Maderno ottengono 18.000 euro ciascuno. Al Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio vanno 16.000 euro, al Bloomcinema di Mezzago 14.000 euro e al Cineteatro Nuovo di Arcore 11.000 euro. Nella provincia di Bergamo sono finanziati cinque progetti per complessivi 51.462 euro . Nel capoluogo beneficiano del contributo il Capitol Multisala (11.000 euro), Cult! Diffusione culturale (10.825 euro), il Cinema Conca Verde (10.000 euro) e il Cineteatro Lottagono (5.637 euro). Al Treviglio Anteo SpazioCinema sono destinati 14.000 euro.

. Nel capoluogo beneficiano del contributo il Capitol Multisala (11.000 euro), Cult! Diffusione culturale (10.825 euro), il Cinema Conca Verde (10.000 euro) e il Cineteatro Lottagono (5.637 euro). Al Treviglio Anteo SpazioCinema sono destinati 14.000 euro. A Mantova i tre contributi ammontano a 50.000 euro : ‘Il cinema del carbone’ e la Multisala Ariston ottengono 18.000 euro ciascuno, mentre alla Multisala Cinecity vanno 14.000 euro.

: ‘Il cinema del carbone’ e la Multisala Ariston ottengono 18.000 euro ciascuno, mentre alla Multisala Cinecity vanno 14.000 euro. Nel Lodigiano, dei 21.124 euro assegnati, 14.000 sono destinati al Cineteatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo e 7.124 al Cinema Moderno di Lodi.

assegnati, 14.000 sono destinati al Cineteatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo e 7.124 al Cinema Moderno di Lodi. Al Nuovo Eden di Brescia e al Cinema Teatro Nuovo Aquilone di Lecco vanno 18.000 euro ciascuno , mentre il Cinema Astra di Como ottiene 16.000 euro .

, mentre il Cinema Astra di Como ottiene . Nel Pavese sono assegnati 14.248 euro, ripartiti in egual misura tra Movie Planet Parona e Movie Planet San Martino Siccomario. Al MIV – Multisala Impero di Varese sono destinati 11.000 euro.

Esiti del bando

Gli esiti del bando sono consultabili sulla piattaforma ‘Bandi e Servizi’ di Regione Lombardia.