LNotizie-Desenzano/BS. Garda Unico, riunita Cabina regia con assessore Massari: condivisa nuova strategia condivisa per la promozione internazionale del lago

(LNotizie-Desenzano del Garda/Bs, 14 mag) Una promozione multi-mercato e multi-azione, che include i principali mercati internazionali con priorità al mercato nord americano, nord europeo e tedesco, storicamente il primo per presenze e spesa sul Garda, lo sviluppo dell’ecosistema digitale integrato con il potenziamento del portale VisitGarda.com, il coordinamento operativo di Garda Unico e la creazione di un calendario unitario degli eventi del lago.

Questi gli esiti della riunione della Cabina di Regia del progetto Garda Unico, al quale ha partecipato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Il tavolo di lavoro si è riunito al Municipio di Desenzano del Garda (BS).

Il programma triennale “Garda unico” per la promozione unitaria del lago sui mercati internazionali, è finanziato con 900.000 euro provenienti dal Fondo dei Comuni confinanti, che unisce Regione Lombardia, Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

L’incontro ha segnato una svolta significativa per il progetto: il tavolo di lavoro ne è uscito rinforzato e rinvigorito, con una strategia rinnovata e una visione condivisa tra i tre territori sulla valorizzazione del Garda come destinazione turistica d’eccellenza a livello globale.

Le nuove energie portate dai due assessori regionali di recente nomina, Debora Massari (Lombardia) e Lucas Pavanetto (vicepresidente del Veneto), hanno subito trovato sintonia con l’assessore Roberto Failoni della Provincia Autonoma di Trento. Al Tavolo ha partecipato anche l’assessore comunale Stefania Lorenzoni, presidente del Consorzio Garda Unico, soggetto propositivo e consultivo della governance.

La seduta ha permesso di riallineare il piano operativo agli obiettivi originari del Protocollo d’Intesa firmato nell’ottobre 2024, e rinnovato l’impegno diretto delle tre regioni nel sostenere sui mercati esteri la promozione unitaria dell’area

Il Lago di Garda — con le sue 14 milioni di presenze annue sul solo versante veneto — è una delle destinazioni turistiche più importanti d’Europa. Il progetto Garda Unico, frutto di quattro anni di lavoro istituzionale, ha oggi ritrovato la sua piena ambizione: fare del Garda una destinazione unica, riconoscibile e competitiva nel mondo. (LNotizie)

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