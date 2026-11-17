Esprime soddisfazione l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, per l’approvazione del Progetto di legge deciso in Giunta a ottobre per compensare i rincari dei carburanti agricoli, in particolare il gasolio agricolo, e incrementare le risorse dello Sviluppo rurale per il 2023-2027.

Per gasolio agricolo 10 milioni e altri 5 per lo sviluppo rurale

“Ringrazio il Consiglio regionale lombardo – ha commentato l’assessore Alessandro Beduschi – per la decisione di approvare all’unanimità il Progetto di legge varato dalla Giunta con lo stanziamento di 10 milioni di euro quale contributo straordinario a compensazione del rincaro registrato nel settore dei carburanti agricoli e di altri 5 milioni di euro finalizzati a incrementare le risorse destinate allo sviluppo rurale nell’ambito della programmazione per il periodo 2023-2027”.

Provvedimento in linea con le decisioni nazionali

Un provvedimento in linea con le decisioni nazionale che, di fronte alla crisi di Hormuz, ha visto lo stanziamento di 90 milioni per un credito di imposta al 20% sugli acquisti di gasolio da parte delle aziende agricole, oltre a 136 milioni per un credito di imposta sugli acquisti di fertilizzanti, e ha successivamente aperto l’accesso anche alle imprese agromeccaniche.

E, martedì 17 novembre 2026, il Consiglio regionale ha approvato anche l’emendamento che inserisce i contoterzisti agricoli fra i beneficiari delle misure straordinarie per far fronte all’aumento dei costi di carburante causati dalla crisi in Medio Oriente.

Beduschi: accolta apertura assessorato per imprese agromeccaniche

“Grazie a un emendamento che ha raccolto le indicazioni dell’assessorato – ha aggiunto – si è aperta la possibilità di accedere agli aiuti per contrastare i rincari sul carburante anche alle imprese agromeccaniche. Una decisione assunta anche a livello nazionale dal Ministero, proprio per il ruolo determinante che rivestono nella filiera agricola e per gli sforzi che stanno sostenendo in termini di maggiori spese”.

Unanimità dell’Aula sul pacchetto da aiuti varato dalla Giunta

“Le tensioni geopolitiche internazionali e, in particolare, il conflitto in Medio Oriente – ha rimarcato l’assessore Beduschi – hanno generato un aumento dei costi del carburante anche per il comparto agricolo, con rincari che hanno superato il 60% rispetto all’inizio dell’anno. Ringrazio nuovamente l’Aula, perché non era scontata l’approvazione di un pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro per i maggiori costi del carburante agricolo e per la programmazione dello sviluppo rurale. Si tratta di risorse che la Lombardia ha messo a disposizione nonostante le difficoltà e che non tutte le Regioni hanno recuperato per sostenere il mondo agricolo”.