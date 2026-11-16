Stanziati 12,9 milioni per la gestione sostenibile dei rifiuti

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, due delibere che prevedono uno stanziamento di oltre 12,9 milioni di euro per la gestione sostenibile dei rifiuti. Nello specifico, il primo provvedimento mette in campo 12.043.000 di euro per interventi di rimozione dei rifiuti in 6 Comuni della provincia di Brescia (Fiesse e Seniga), Pavia (Gambolò, Mortara, Robbio) e Lodi (Senna Lodigiana). Il secondo dà invece il via libera a un finanziamento di 858.000 euro per il risanamento delle discariche ‘cessate’ (dove non vengono più conferiti rifiuti): i siti ‘Piacentini di Mirabello’, nel Comune di Sergnano/Cremona (27.018 euro) e Cattabriga di Vergiate/Varese) (831.076 euro), gestita in passato dal Consorzio Intercomunale tra i comuni di Vergiate e Somma Lombardo. L’obiettivo è duplice: tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.

Gestione sostenibile dei rifiuti: oltre 12 milioni per la rimozione

I fondi messi in campo dalla prima delibera rientrano nel ‘Programma di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2026’ e saranno impiegati dagli enti locali per realizzare azioni di prevenzione del rischio di inquinamento ambientale legato alle attività di gestione e per intervenire in caso di emergenze legate ad attività non autorizzate o a discariche abusive.

La ripartizione dei fondi

Entrando più in dettaglio, le risorse saranno così ripartite nei 6 Comuni interessati:

– Fiesse (Bs) – ex Cave Rocca, Lotto 3: 3.806.844 euro;

– Gambolò (Pv) – ex Metalplast, Lotto3: contributo: pari a 3.084.180 euro;

– Mortara (Pv) – ex Eredi Bertè, Lott 2: contributo: 1.937.000 euro;

– Robbio (Pv)– sito ‘Pro Casa Srl’: 1.831.294 euro;

– Senna Lodigiana (Lo) – località Sant’Andrea: 500.000 euro;

– Seniga (Bs) – argine sponda sinistra del fiume Oglio: 883.766 euro.

Gestione sostenibile dei rifiuti, Maione: risorse concrete per il territorio

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Maione – sostiene con risorse concrete il recupero di aree dismesse, mettendo in sicurezza il territorio e rispondendo alle esigenze delle comunità locali. È un investimento importante per ridurre i rischi ambientali e migliorare la qualità della vita dei lombardi. Con questi fondi non vogliamo lasciare soli i singoli Comuni che altrimenti dovrebbero farsi carico di gestire interventi particolarmente complessi e costosi”.