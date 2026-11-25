Approfondimenti sul ruolo del Nucleo operativo tutela donne e minori della Polizia Locale e sugli elementi da valutare per individuare tempestivamente situazioni di pericolo; seminari dedicati alle indicazioni operative più efficaci per chiedere aiuto e segnalare situazioni di rischio; ed esercitazioni pratiche su tecniche di autodifesa tenute da atleti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam).

Queste sono solo alcune delle iniziative del corso di formazione sulla prevenzione della violenza e sulla sicurezza personale organizzato da Regione Lombardia per le dipendenti nell’ambito del ricco programma di eventi dell’iniziativa #IONONSTOZITTA, promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’evento, frutto della collaborazione tra Regione, Polizia locale del Comune di Milano, Polizia di Stato, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Polis Lombardia, hanno partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e ai Giovani Federica Picchi.

Il seminario ha fatto seguito al grande successo registrato dalla due giorni del 21 e 22 novembre al Castello Sforzesco e ha permesso di tracciare un quadro approfondito di tutti gli strumenti a disposizione dei cittadini per contrastare la violenza di genere.

La Russa: corso di difesa per Giornata contro violenza su donne iniziativa importante

“Le attività formative di oggi – ha spiegato l’assessore La Russa – si sono articolate in una parte teorica e in una pratica per sensibilizzare tutte le iscritte sul fenomeno della violenza, non solo fisica ma anche psicologica. Fenomeni di cui purtroppo sono ancora oggi vittime troppe donne. Siamo molto soddisfatti della larga partecipazione all’iniziativa: 180 donne hanno aderito e si sono messe in gioco anche per imparare nozioni introduttive sulle tecniche di autodifesa. Queste attività vogliono rafforzare la consapevolezza, la fiducia delle donne nelle proprie capacità e la possibilità di riconoscere tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose”.

“La Giornata di oggi – ha aggiunto – conclude il ciclo di iniziative che abbiamo dedicato al contrasto della violenza contro le donne e che ha visto venerdì e sabato scorso oltre 600 ragazze e donne partecipare alle nostre iniziative al Castello Sforzesco. Complessivamente abbiamo formato oltre 800 donne, promuovendo tutti gli strumenti a disposizione per contrastare fenomeni di violenza di genere. È un risultato importante”.

“Il 25 novembre – ha concluso La Russa – non deve rimanere una semplice data da celebrare, ma deve essere un’occasione per diffondere e rafforzare una cultura del rispetto capillare e strutturata, evidenziando l’importanza di prevenire questi fenomeni e di incoraggiare le donne a denunciare”.

Picchi: sport a servizio della lotta alla violenza di genere

Nel corso dell’evento il sottosegretario Picchi ha ricordato il recente accordo tra Regione e la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), evidenziando come sport di questo tipo possano fornire alle donne utili strumenti di difesa. “Il judo, il karate, la lotta e le altre discipline marziali – ha detto – possono promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione, aiutando le donne a riconoscere il proprio valore e a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e acquisire strumenti utili per difendersi, grazie anche alle 200 palestre che, in tutta la Regione, offrono gratuitamente corsi di difesa personale”.