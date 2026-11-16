Torna UP una misura concreta a sostegno di giovani e famiglie. Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a favore di preadolescenti, adolescenti, giovani e delle loro famiglie con la nuova edizione 2027-2028 di #UP – Percorsi per crescere alla grande, la misura dedicata alla prevenzione e al contrasto delle situazioni di disagio giovanile.

Con la delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, viene confermata l’iniziativa che punta a rafforzare la rete dei servizi territoriali e a offrire risposte concrete e personalizzate ai ragazzi che attraversano momenti di fragilità, accompagnando anche le loro famiglie nel delicato percorso di crescita e transizione verso l’età adulta.

Giovani e famiglie, con #UP altri 8 milioni di euro

La nuova edizione della misura potrà contare su una dotazione finanziaria complessiva di 8 milioni di euro, a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 3 – Inclusione sociale, Azione K.2, che porta così a 21 milioni il totale investito negli ultimi 3 anni su questa misura.

I destinatari diretti sono preadolescenti, adolescenti e giovani di età compresa tra i 9 e i 25 anni, che si trovano in condizioni di disagio, insieme ai loro nuclei familiari. Gli interventi saranno realizzati su tutto il territorio lombardo”.

Lucchini: non lasciamo soli i nostri ragazzi

“Con la nuova edizione di #UP – ha dichiarato Elena Lucchini – vogliamo continuare a investire sui nostri giovani, mettendo al centro i loro bisogni, le loro fragilità ma soprattutto le loro potenzialità. Il disagio giovanile – ha osservato l’assessore – è una realtà complessa che non può essere affrontata con risposte standardizzate: servono ascolto, vicinanza, percorsi personalizzati e una rete di servizi diversi ed integrati, capace di intervenire tempestivamente ma anche e soprattutto di accompagnare nel tempo il loro cammino”.

“Con questo stanziamento di 8 milioni di euro – ha sottolineato l’esponente della Giunta – confermiamo la volontà di Regione Lombardia di non lasciare soli i ragazzi e le loro famiglie, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le difficoltà, ritrovare fiducia nelle proprie capacità e costruire il proprio futuro. Vogliamo – ha concluso Lucchini – che ogni giovane abbia l’opportunità di ripartire dopo un momento di fatica o difficoltà, di esprimere i propri talenti e trovare il proprio posto nella comunità”.

Cosa prevede la misura #UP per giovani e famiglie

La misura prevede la realizzazione di percorsi psico-socioeducativi personalizzati, attraverso interventi flessibili e integrati, calibrati sulle esigenze dei singoli destinatari. Tra le attività previste figurano colloqui, counselling, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e accompagnamento verso attività e opportunità di inclusione sociale.

Attenzione anche ai genitori

Un’attenzione particolare è riservata anche al sostegno alla genitorialità: accompagnare i ragazzi significa infatti sostenere anche le famiglie, aiutando i genitori a comprendere e accogliere i bisogni dei figli e ad affrontare le sfide che caratterizzano la crescita e il passaggio all’età adulta.

Il coinvolgimento delle Ats

La misura sarà attuata attraverso il coinvolgimento delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) che aderiranno all’iniziativa. Il contributo regionale sarà erogato alle Ats attraverso un sistema di voucher.

Con questa nuova edizione di #UP, Regione Lombardia prosegue il percorso di rafforzamento di un sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, con l’obiettivo di intercettare precocemente le situazioni di fragilità, prevenire il rischio di esclusione sociale e promuovere il benessere delle nuove generazioni.