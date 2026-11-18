LNotizie-Scomparsa Giovenzana, presidente Fontana: ha contribuito alla storia della Lombardia, ci lascia un uomo di grande rigore attento alle esigenze del territorio

(LNotizie – Milano, 18 nov) “Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari di Giuseppe Giovenzana. Alla guida dell’istituzione regionale ha dedicato una parte importante del proprio impegno pubblico, contribuendo alla storia e al percorso di crescita della nostra terra”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla scomparsa di Giuseppe Giovenzana, presidente della Regione Lombardia dal 1989 al 1992.

“Da ex sindaco di Besana Brianza – ha proseguito Fontana – Giovenzana ha saputo interpretare il ruolo di presidente della Lombardia prestando ascolto e attenzione alle esigenze delle comunità. Era un uomo di grande rigore, che ha portato anche nell’impegno politico la ‘schiena dritta’ e la concretezza proprie della sua formazione di ingegnere lombardo. Un approccio serio e determinato, che ha contraddistinto il suo modo di servire il territorio e che resta parte della memoria istituzionale della nostra Regione”. (LNotizie)

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