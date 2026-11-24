Regione Lombardia stanzia 20.000 euro per rafforzare le attività di prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori nel Parco Nazionale dello Stelvio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, che dà il via a un accordo di collaborazione con Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio.

Le risorse saranno impiegate innanzitutto per adottare sistemi di prevenzione e sostenere gli allevatori, con particolare attenzione alla riduzione dei conflitti legati alla presenza del lupo. L’obiettivo è consolidare le attività già avviate nell’ambito dei progetti europei ‘LIFE‘, favorendo una gestione equilibrata della fauna selvatica e la tutela delle attività zootecniche.

Comazzi: sostegno agli allevatori e strumenti di prevenzione

“La presenza dei grandi carnivori – ha dichiarato l’assessore Comazzi – rappresenta una sfida importante per i territori montani, dove è necessario trovare prima di tutto un equilibrio tra la tutela della biodiversità e la salvaguardia delle attività economiche tradizionali. Con questo stanziamento vogliamo offrire un sostegno concreto agli allevatori, promuovendo soprattutto strumenti di prevenzione efficaci e riducendo il rischio di danni al bestiame. La coesistenza tra uomo e fauna selvatica deve essere accompagnata da interventi concreti e da un dialogo costante con chi vive e lavora in montagna”.

Le attività saranno realizzate da Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, in continuità con la strategia regionale di prevenzione dei danni da grandi carnivori e con le iniziative europee dedicate alla gestione delle specie protette.