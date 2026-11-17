Approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, la delibera relativa allo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per l’utilizzo delle risorse dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. L’accordo riguarda anche il trasferimento delle risorse destinate a investimenti derivanti dai canoni e dai canoni aggiuntivi ricognitori 2025.

Intesa su idroelettrico con Provincia di Bergamo

“Il provvedimento – spiega l’assessore Massimo Sertori – ha un valore di 16.495.360,85 euro. È questa la cifra spettante alla Provincia di Bergamo a titolo di canoni, di canoni aggiuntivi ricognitori 2025 e di canoni arretrati, risorse destinate a investimenti e finalizzate all’attuazione della convenzione”.

Con questo atto, Regione Lombardia prosegue nel percorso di attuazione del Programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss) della XII Legislatura.

Sertori: con i fondi si realizzeranno opere pubbliche

“La convenzione con la Provincia di Bergamo – conclude l’assessore Sertori – non è un mero trasferimento di risorse finanziarie. Rappresenta infatti anche un condivisione di obiettivi sul fronte della gestione del bene acqua e della ricchezza sia generata sia collegata a esso. E, grazie alle risorse dell’intesa si potranno realizzare opere pubbliche concordate con la Provincia e gli enti locali del territorio”.

A questo link l’elenco delle opere previste.