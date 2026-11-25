Ammontano a oltre 14 milioni di euro le risorse dell’idroelettrico che la Regione Lombardia destinerà a Città Metropolitana di Milano e Province di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese per finanziare investimenti locali concordati sulla base delle richieste e delle proposte avanzate dai Comuni e dai territori. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore a Enti locali, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, che approva gli schemi di intesa per l’utilizzo dei fondi che derivano dalle Grandi derivazioni idroelettriche.

Sertori: da idroelettrico risorse per i territori

“Si tratta di risorse prodotte dai territori – afferma l’assessore Sertori – e che a loro destiniamo nell’ottica di un autentico federalismo demaniale in ambito idrico, ovvero il nostro ‘oro blu’. Grazie alle intese, gli enti beneficiari potranno trasformare in realtà progetti, soprattutto di difesa e resilienza del territorio, ma anche di carattere viabilistico, che rivestono particolare importanza per cittadini e imprese e che rappresentano volàni per lo sviluppo locale a partire dalla ricchezza legata al bene acqua”.

Dai canoni 2025 oltre 4,5 milioni, altri 9,5 dagli arretrati (2021-2025)

Per la Città Metropolitana di Milano il trasferimento di risorse è pari a 1.727.534,36 euro a titolo di canoni introitati nel 2025. Per le Province, invece, relativamente ai canoni 2025, a Como spettano 376.430,89 euro e a Monza e Brianza 418,120,13 euro. Lecco riceverà in totale 1.273.471,67 euro di cui 602.989, 17 euro per i canoni 2025 e arretrati del periodo 2021-2025 per 670.482,50 euro. Varese, infine, avrà un totale 10.272.330,43 euro di cui 1.391.349,87 euro di canoni 2025 e 8.880.980,56 euro per arretrati 2021-2025 e corrisposti nel 2026 da Enel Produzione spa ed Enel Green Power Italia.

La ‘ricchezza’ dell’acqua

“Dall’acqua e dalla ricchezza a essa legata – conclude Sertori – arrivano quindi le risorse per la crescita dei territori dove sono collocate le Grandi derivazioni idroelettriche che rappresentano quindi una grande opportunità per favorire la messa in sicurezza, la crescita locale e creare un argine allo spopolamento soprattutto dei territori montani e prealpini”.

Gli interventi per Città Metropolitana e Province

Di seguito i progetti che verranno finanziati nei diversi territori suddivisi per Città Metropolitana e Province.

– Città Metropolitana di Milano

– Como

– Lecco

– Monza e Brianza

– Varese.