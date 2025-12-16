LNews-Foto. IMPRONTE DI DINOSAURO IN LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA: SCOPERTA ECCEZIONALE, REGALO DELLA STORIA ALLE OLIMPIADI

(LNews – Milano, 16 dic) “Una scoperta davvero eccezionale. Un regalo che la storia fa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, in apertura della conferenza stampa di presentazione ‘Triassic Park: migliaia di orme di dinosauri scoperte nel Parco Nazionale dello Stelvio’.

“La testimonianza di un passato che risale a oltre 200 milioni di anni fa – spiega il governatore – e che evidenzia come, nel cuore delle Alpi, tra Livigno e Bormio, siano conservate le tracce di dita e artigli di dinosauri impresse su piane di marea alla fine del Triassico”. (LNews)

red