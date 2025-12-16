Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Foto. IMPRONTE DI DINOSAURO IN LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA: SCOPERTA ECCEZIONALE, REGALO DELLA STORIA ALLE OLIMPIADI

(LNews – Milano, 16 dic) “Una scoperta davvero eccezionale. Un regalo che la storia fa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, in apertura della conferenza stampa di presentazione ‘Triassic Park: migliaia di orme di dinosauri scoperte nel Parco Nazionale dello Stelvio’.

“La testimonianza di un passato che risale a oltre 200 milioni di anni fa – spiega il governatore – e che evidenzia come, nel cuore delle Alpi, tra Livigno e Bormio, siano conservate le tracce di dita e artigli di dinosauri impresse su piane di marea alla fine del Triassico”. (LNews)

red
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima