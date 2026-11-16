Torna l’iniziativa solidale ‘In Farmacia per i bambini’

Dal 19 al 26 novembre torna ‘In Farmacia per i bambini’, iniziativa nazionale promossa da Fondazione Francesca Rava insieme a KPMG dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei minori e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. In 3.000 farmacie aderenti in tutta Italia sarà possibile donare farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici destinati a minori fragili in Italia, ad Haiti, in Ucraina e a Gaza.

L’iniziativa, presentata questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, è realizzata con il sostegno di Federfarma, FOFI, Cosmofarma Exhibition e ha ricevuto per 9 anni consecutivi la Medaglia del Presidente della Repubblica, a conferma del suo valore sociale e istituzionale.

Fontana: iniziativa di grande significato

“La comunità lombarda – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – può fare affidamento su una straordinaria rete di associazioni e realtà sociali che si dedicano ogni giorno a sostenere e aiutare le persone più fragili. L’iniziativa della Fondazione Rava, ne è una conferma. Donare farmaci a chi ha bisogno – ha osservato il governatore – è un gesto civico di profondo valore“.

Lucchini: l’accesso ai farmaci deve essere un diritto per tutti

“Abbiamo ospitato la presentazione di ‘In Farmacia per i bambini’ – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – per testimoniare il valore di un’iniziativa capace di consolidare un’alleanza tra istituzioni, terzo settore e cittadini volta a sostenere concretamente chi vive situazioni di fragilità”.

“La povertà sanitaria – ha osservato l’esponente della Giunta – è una condizione che colpisce anche i più piccoli e che non possiamo permetterci di ignorare. Garantire a ogni bambino l’accesso ai farmaci, ai prodotti per la cura e all’assistenza necessaria significa tutelare non solo la sua salute, ma anche i suoi diritti e le sue opportunità di crescita nell’interesse di tutta la comunità”.

“Regione Lombardia – ha concluso Lucchini – sostiene con convinzione questo impegno, ringraziando la Fondazione Francesca Rava, le farmacie aderenti, i volontari e tutti coloro che, con generosità e sensibilità, contribuiscono a costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni dei bambini”.

Raccolti oltre 2 milioni di prodotti

In 13 edizioni, sono stati raccolti oltre 2 milioni di prodotti destinati a ospedali, case famiglia e comunità in Italia e nei Paesi in cui opera la Fondazione, grazie alla mobilitazione congiunta di farmacie, aziende partner, associazioni e istituzioni. Il farmacista è il cuore dell’iniziativa: professionista della salute e figura di fiducia per i cittadini, è un vero e proprio protagonista di In ‘Farmacia per i bambini’. Ogni farmacia aderente diventa, per una settimana, un punto di raccolta solidale, ma anche uno spazio di sensibilizzazione e coinvolgimento civico. Accanto ai farmacisti operano migliaia di volontari – cittadini, dipendenti aziendali e militari – che donano il proprio tempo per accogliere i clienti e spiegare l’iniziativa.

Rava: una rete che si rafforza anno dopo anno

“In Farmacia per i Bambini – ha dichiarato Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – dimostra quanto la sinergia tra farmacisti, istituzioni, volontari, aziende e cittadini possa tradursi in un aiuto concreto per migliaia di bambini in condizione di povertà sanitaria. Per continuare a crescere abbiamo bisogno del contributo di tutti. Rivolgo quindi un invito alle farmacie di tutta Italia ad aderire all’iniziativa e a tutti coloro che desiderano dedicare tempo ed energie a partecipare come volontari. Ogni nuova adesione rafforza una rete di solidarietà che, anno dopo anno, porta cure, vicinanza e speranza ai bambini più fragili, in Italia e nei Paesi in cui la Fondazione opera”.