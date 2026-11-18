Regione Lombardia investe 900.000 euro per promuovere la cittadinanza attiva e il protagonismo delle nuove generazioni attraverso la Leva civica lombarda volontaria.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato la delibera che sostiene l’iniziativa ‘Gen Z risorsa attiva per il territorio lombardo’, con l’obiettivo di offrire ai giovani occasioni concrete di partecipazione alla vita delle comunità locali e di crescita personale e professionale.

Le risorse stanziate

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 900.000 euro, di cui 400.000 euro riferiti all’esercizio 2026 e 500.000 euro al 2027.

A chi è rivolta la misura

L’intervento è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia e intende promuovere percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando i principi della solidarietà e della coesione sociale.

Rafforzato ruolo Terzo settore

La misura punta inoltre a rafforzare il ruolo del Terzo settore e a favorire nuove occasioni di collaborazione tra enti pubblici e privati, sostenendo lo sviluppo di servizi di prossimità, con particolare attenzione alle persone maggiormente esposte al rischio di isolamento, esclusione sociale o che vivono condizioni di fragilità.

Lucchini: nuove generazioni protagoniste

“Con questa misura – ha dichiarato l’assessore Lucchini – vogliamo riconoscere alle nuove generazioni un ruolo da protagoniste nella costruzione delle nostre comunità. La Gen Z non deve essere considerata soltanto destinataria delle politiche pubbliche, ma una risorsa preziosa, capace di portare energie, competenze, idee e sensibilità nuove. La Leva civica rappresenta un’importante opportunità per trasformare questi valori in esperienze concrete di impegno e partecipazione”.

“Investire sui giovani – ha sottolineato Lucchini – significa anche investire sulla coesione delle nostre comunità. Attraverso la Leva civica vogliamo favorire l’incontro tra generazioni, rafforzare il volontariato e il Terzo settore e promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità condivisa. Crediamo che offrire ai ragazzi occasioni per mettersi al servizio del territorio significhi aiutarli a sviluppare competenze, acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella società e contribuire concretamente al benessere collettivo. È questo il senso di una Lombardia che vuole valorizzare il talento e l’entusiasmo dei suoi giovani”.